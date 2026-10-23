En una noche épica cargada de dramatismo y heroísmo, Estudiantes de La Plata selló su pasaje a la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras resistir en el mítico Estadio Maracaná y superar a Flamengo en una apasionante definición por penales, donde el arquero uruguayo Fernando Muslera fue el héroe al atajar 3 penales. El conjunto argentino, que igualó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido de vuelta de las semifinales, terminó imponiéndose por 3-2 desde los doce pasos para asegurar su presencia en la cita máxima del continente, donde se medirá ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Épico
Muslera atajó 3 penales y fue el héroe de Estudiantes que jugará final de Libertadores
El equipo dirigido por Alexander Medina jugó con 10 hombres casi todo el segundo tiempo, eliminó a Flamengo y disputará la final en Montevideo ante Palmeiras.