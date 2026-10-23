Muslera atajó 3 penales y fue el héroe de Estudiantes que jugará final de Libertadores

Esfuerzo monumental del pincha

El compromiso demandó un esfuerzo monumental por parte del equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina. Tras sufrir la lesión de Joaquín Correa a los 38 minutos, que obligó el ingreso de Tiago Palacios, el panorama se complicó aún más en el inicio del complemento con la expulsión de Baltasar Rodríguez a los 50 minutos. Con diez hombres sobre el terreno de juego, el Pincha desplegó una muestra de carácter, disciplina táctica y resistencia ante un Flamengo que contó con el retorno de Giorgian de Arrascaeta tras superar una fractura de muñeca, además de tener en el banco de suplentes a Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz.