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Deportes Muslera | Estudiantes | Medina

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Muslera atajó 3 penales y fue el héroe de Estudiantes que jugará final de Libertadores

El equipo dirigido por Alexander Medina jugó con 10 hombres casi todo el segundo tiempo, eliminó a Flamengo y disputará la final en Montevideo ante Palmeiras.

Fernando Muslera atajó tres penales para la clasificación de Estudiantes.

Fernando Muslera atajó tres penales para la clasificación de Estudiantes.
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En una noche épica cargada de dramatismo y heroísmo, Estudiantes de La Plata selló su pasaje a la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras resistir en el mítico Estadio Maracaná y superar a Flamengo en una apasionante definición por penales, donde el arquero uruguayo Fernando Muslera fue el héroe al atajar 3 penales. El conjunto argentino, que igualó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido de vuelta de las semifinales, terminó imponiéndose por 3-2 desde los doce pasos para asegurar su presencia en la cita máxima del continente, donde se medirá ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Esfuerzo monumental del pincha

El compromiso demandó un esfuerzo monumental por parte del equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina. Tras sufrir la lesión de Joaquín Correa a los 38 minutos, que obligó el ingreso de Tiago Palacios, el panorama se complicó aún más en el inicio del complemento con la expulsión de Baltasar Rodríguez a los 50 minutos. Con diez hombres sobre el terreno de juego, el Pincha desplegó una muestra de carácter, disciplina táctica y resistencia ante un Flamengo que contó con el retorno de Giorgian de Arrascaeta tras superar una fractura de muñeca, además de tener en el banco de suplentes a Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz.

Muslera el héroe de Estudiantes

La gran figura de la velada fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien firmó una actuación memorable que ya forma parte de las páginas doradas del club. En la tanda decisiva desde el punto penal, Muslera se convirtió en una auténtica muralla al atajar tres ejecuciones, desatando la euforia de la delegación albirroja y otorgándole de manera brillante la clasificación a la final.

Con esta hazaña en tierras brasileñas, Estudiantes de La Plata alcanza la sexta final de Copa Libertadores en toda su historia. El club platense, que ostenta en sus vitrinas los títulos continentales de 1968, 1969, 1970 y 2009, buscará volver a tocar el cielo con las manos en el mítico Estadio Centenario cuando enfrente a Palmeiras a finales de noviembre.

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