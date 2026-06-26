FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas

A partir de julio, la planta de Montevideo también tendrá ese freno de producción por aspectos técnicos, mientras los trabajadores de Lavalleja entrarán al seguro.

Pero además, la cervecera comenzará una revisión general de todo el negocio en Uruguay, que incluye a las dos unidades productivas, según informaron del sector. En ese análisis están incluidos todos los escenarios posibles, agregaron.

Pérdida de competitividad

La empresa maneja tres factores relevantes que le generan una pérdida de competitividad grave. Por un lado, advierte que hay una presencia muy grande en espacios de venta de cerveza en lata importada que ingresa con condiciones y marcos regulatorios más favorables que la nacional. Esa importación genera una distorsión en el mercado interno.

Como segundo aspecto menciona que Uruguay es caro para producir respecto a otros países regionales. Como ejemplo señala que la energía que utiliza en las plantas de producción es tres veces más cara que en fábricas de Argentina y Brasil. A eso se suman otros costos elevados como los salariales y en áreas de distribución, comercialización y logística.

Como tercera dificultad menciona la alta carga tributaria que termina trasladándose a los consumidores en el precio de la cerveza local.

Todos estos aspectos llevan a FNC a realizar una revisión general del negocio de la cerveza en Uruguay. En ese proceso tiene previsto mantener reuniones con distintos representantes del gobierno y el sindicato.

Hasta el momento, la fábrica en Lavalleja cuenta con una plantilla de 59 operarios que ingresarán al seguro de paro el próximo miércoles. Esa unidad se dedica únicamente a la producción y envasado de latas.

Según la empresa, ahora precisa soluciones de largo plazo y para detectarlas apunta el proceso de revisión que definirá el rumbo de la cervecera. La planta minuana trabajó hasta fines de mayo y por eso mantiene un stock de latas que distribuirá mientras se efectúen las negociaciones.

Paro y asamblea

El Sindicato de Pilsen resolvió parar durante 48 horas y convocar a una asamblea nacional para la tarde del viernes para informar sobre la situación y definir los próximos pasos a tomar, a la espera de una instancia tripartita en el MTSS. “Queremos empezar la situación en el ministerio para ver en qué situación nos encontramos [y] saber si se profundizan o no las medidas: ahí abarcaría no solamente el Sindicato de Pilsen, sino que entraría directamente la FOEB”, sentenció el dirigente sindical, Bruno Pastorino.