Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Izquierdo | Aguirre

A una firma

Peñarol le apunta a un ex Nacional para reforzar la defensa

El mirasol tiene muy avanzadas las negociaciones con un central de mucha experiencia que venía siendo pilar en Montevideo City Torque.

Franco Romero está cerca de ser nuevo jugador de Peñarol.

Franco Romero está cerca de ser nuevo jugador de Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol sigue trabajando bajo las ordenes de Diego Aguirre para lo que será la segunda mitad del año, donde el mirasol buscará lograr el Campeonato Uruguayo y también tendrá actividad por la Copa Uruguay.

Por estas horas el carbonero acelera por las incorporaciones y si bien desde el club todavía no lo can como cerrado, todo indica que Franco Romero será la primer alta en este período de pases.

El equipo de Diego Aguirre ya sufrió dos bajas en defensa, la de Emanuel Gularte que seguirá su carrera en el Sporting de Gijón de España y Matías González, joven formado en el club que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato por falta de oportunidades en el primero equipo, y su destino podría ser Danubio.

El caso de Franco Romero es particular por su pasado en Nacional. El defensa de 31 años se inició en Racing, luego pasó por Liverpool, jugó en el Volos NFC de Grecia, defendió al Bellinzona de Suiza desde donde arribó al tricolor en julio de 2023. Posteriormente emigró a Perú para jugar a Sporting Cristal, estuvo un semestre en el Farense de Portugal y recaló en enero de esta año en Montevideo City Torque. Fue pilar en el ciudadano jugando 22 partido y convirtió dos goles. Ahora, parece que su futuro estará en Peñarol.

Ofrecieron un lateral izquierdo

Por otro lado, Peñarol busca reforzar el lateral izquierdo además de extremos para la ofensiva. En las últimas horas fue ofrecido un futbolista que destaca en la Segunda División Profesional: Benjamín Núñez. "Pero todavía no hay definición", señalaron desde el club. El jugador tiene 23 años, es zurdo, mide 1,74 metros y juega en Oriental de La Paz (líder de la Anual en la B)-

Peñarol en ese puesto tiene a Maximiliano Olivera y Lucas Hernández, pero Aguirre pretende un jugador más joven que compita con los experimentados con los dos experimentados laterales que tiene en el plante.

Temas

Te puede interesar