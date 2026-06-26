Peñarol le apunta a un ex Nacional para reforzar la defensa

El caso de Franco Romero es particular por su pasado en Nacional. El defensa de 31 años se inició en Racing, luego pasó por Liverpool, jugó en el Volos NFC de Grecia, defendió al Bellinzona de Suiza desde donde arribó al tricolor en julio de 2023. Posteriormente emigró a Perú para jugar a Sporting Cristal, estuvo un semestre en el Farense de Portugal y recaló en enero de esta año en Montevideo City Torque. Fue pilar en el ciudadano jugando 22 partido y convirtió dos goles. Ahora, parece que su futuro estará en Peñarol.

Ofrecieron un lateral izquierdo

Por otro lado, Peñarol busca reforzar el lateral izquierdo además de extremos para la ofensiva. En las últimas horas fue ofrecido un futbolista que destaca en la Segunda División Profesional: Benjamín Núñez. "Pero todavía no hay definición", señalaron desde el club. El jugador tiene 23 años, es zurdo, mide 1,74 metros y juega en Oriental de La Paz (líder de la Anual en la B)-

Peñarol en ese puesto tiene a Maximiliano Olivera y Lucas Hernández, pero Aguirre pretende un jugador más joven que compita con los experimentados con los dos experimentados laterales que tiene en el plante.