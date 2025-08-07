Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

¿Depende del resultado clásico?

Nacional analiza recurrir al TAS tras fallo del Tribunal de Apelaciones

"Se está considerando la posibilidad de recurrir al TAS, pero no se va a resolver antes del lunes de la semana que viene", dijeron desde Nacional.

"Lamentablemente dentro de lo esperado", dijeron fuentes de Nacional a Caras y Caretas al ser consultados sobre las repercusiones del fallo. Además, aseguraron que el fundamento del Tribunal de Apelaciones en cuanto al rechazo a lo presentado por Peñarol, fue "muy bien fundamentado", sin embargo, entienden que "es opinable" el argumento que utilizan para quitarle los puntos a Nacional en el Clausura.

Por otro lado, desde Peñarol afirmaron que "ya sabíamos que el clásico lo íbamos a jugar sin público", pero valoraron que la decisión del tribunal haya sido mantener el fallo original. "Creo que el fallo no convence a ninguno de los dos equipos", agregaron.

¿El fallo va al TAS?

Una vez conocida la resolución del Tribunal de Apelaciones, se terminaron las instancias legales dentro de Uruguay. Sin embargo, ambos clubes tienen la posibilidad de recurrir al TAS internacional, quien puede revocar parte de la sanción impuesta o mantenerlo tal cuál estaba.

Desde Peñarol adelantaron a Caras y Caretas que no recurrirán a esa instancia, sin embargo, Nacional en las próximas horas tendrá una reunión entre los delegados y la directiva del club, para evaluar los pasos a seguir. "Se está considerando la posibilidad de recurrir al TAS, pero no se va a resolver antes del lunes de la semana que viene", dijeron desde Nacional.

