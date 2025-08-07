Nacional analiza recurrir al TAS tras fallo del Tribunal de Apelaciones

¿El fallo va al TAS?

Una vez conocida la resolución del Tribunal de Apelaciones, se terminaron las instancias legales dentro de Uruguay. Sin embargo, ambos clubes tienen la posibilidad de recurrir al TAS internacional, quien puede revocar parte de la sanción impuesta o mantenerlo tal cuál estaba.

Desde Peñarol adelantaron a Caras y Caretas que no recurrirán a esa instancia, sin embargo, Nacional en las próximas horas tendrá una reunión entre los delegados y la directiva del club, para evaluar los pasos a seguir. "Se está considerando la posibilidad de recurrir al TAS, pero no se va a resolver antes del lunes de la semana que viene", dijeron desde Nacional.