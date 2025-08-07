En la tarde del miércoles se hizo oficial el fallo del Tribunal de Apelaciones, en el que desestimó los recursos presentados por Nacional y Peñarol, manteniendo firmes las sanciones que la Comisión Disciplinaria impuso a los clubes tras los incidentes clásicos en la final del Intermedio.
Nacional analiza recurrir al TAS tras fallo del Tribunal de Apelaciones
"Se está considerando la posibilidad de recurrir al TAS, pero no se va a resolver antes del lunes de la semana que viene", dijeron desde Nacional.