Nacional y Peñarol otra vez multados; Olivera dos partidos de sanción

En la previa al comienzo de la octava fecha del Torneo Apertura, el Tribunal de Disciplina de la AUF dio a conocer las sanciones en las que figuran nuevas multas a Nacional y Peñarol por el comportamiento de sus hinchas.
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En el documento figuran multas de 25 UR para ambos grandes por "Responsabilidad objetiva de los clubes, Protocolo de seguridad y banderas". A su vez, Liverpool, Racing, Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras, fueron advertidos por el comportamiento de sus hinchas.
En cuánto a los futbolistas sancionados, Maximiliano Olivera recibió dos partidos de sanción por su expulsión ante Cerro, por "puntapié intencional". Matías Mir de Liverpool y Santiago Guzmán de MC Torque, también recibieron dos partidos de sanción por "agresión".
Finalmente, el documento detalla que las sanciones a Fabricio Formiliano de Wanderers y Maximiliano Gómez de Nacional, fueron levantadas.