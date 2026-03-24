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Deportes Nacional | Gran Parque Central | Jorge Bava

Fecha 8

Nacional: Lucas Rodríguez, Juan Cruz y Maxi Gómez titulares ante Cerro Largo

Bava arma el rompecabezas para enfrentar al arachán en el Gran Parque Central. Coates, Pintado y el Diente López afuera por lesión.

Jorge Bava debutará este martes en el banco de Nacional.

Jorge Bava debutará este martes en el banco de Nacional.
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Por Gastón García

Este martes a las 20:30 será el debut oficial de Jorge Bava como técnico de Nacional cuando enfrente a Cerro Largo en el Gran Parque Central. El entrenador llegó el sábado de Paraguay, entrenó el domingo y lunes y hoy ya tiene una prueba de fuego.

Bava llega al tricolor buscando una identidad que el equipo perdió en el inicio de la temporada, pero los resultados lo apremian y por eso aseguró que en estos primeros partidos no va a inventar nada y será práctico.

Sobre el equipo que va a parar ante los arachanes, todavía hay algunas dudas. Recordemos que no va a atajar Luis Mejía, quien se encuentra con la selección de Panamá por la fecha FIFA. Además, Sebastián Coates y Juan de Dios Pintado se siguen recuperando de sus desgarros y todavía no están para volver y se les dará algunos días para evitar difucltades mayores.

Maximiliano Silvera, también sigue en recuperación de su desgarro y aún le faltan varios días de recuperación. Por su parte, Maximiliano Gómez ya cumplió una fecha de sanción de las dos que le habían dado y Nacional elevó una carta para revertir la sanción ya que el jugador cumplió el 50% de la pena y fue habilitado.

Otro que está en sanidad es Nicolás López. Ayer el tricolor comunicó en sus redes sociales que sufrió un traumatismo directo en el cuádriceps derecho que le generó un hematoma y quedó descartado para el partido de este martes.

El probable equipo de Bava

Así las cosas, Bava trata de armar el rompecabezas buscando los mejores jugadores para ganar el partido. Ignacio Suárez estará en el arco, la línea de cuatro no se toca: Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido.

En el medio habría modificaciones. Vuelve al once Lucas Rodríguez en lugar de Mauricio Vera, junto a Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

Arriba, jugarían Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Habrá que ver como se paran, pero puede ser un 4-3-2-1 o un 4-3-3. Más allá de los sistemas, Bava sabe que tiene que ganar para que el equipo tome confianza y para seguir peleando el Apertura hasta el final.

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