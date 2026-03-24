Nacional: Lucas Rodríguez, Juan Cruz y Maxi Gómez titulares ante Cerro Largo

Maximiliano Silvera, también sigue en recuperación de su desgarro y aún le faltan varios días de recuperación. Por su parte, Maximiliano Gómez ya cumplió una fecha de sanción de las dos que le habían dado y Nacional elevó una carta para revertir la sanción ya que el jugador cumplió el 50% de la pena y fue habilitado.

Otro que está en sanidad es Nicolás López. Ayer el tricolor comunicó en sus redes sociales que sufrió un traumatismo directo en el cuádriceps derecho que le generó un hematoma y quedó descartado para el partido de este martes.

El probable equipo de Bava

Así las cosas, Bava trata de armar el rompecabezas buscando los mejores jugadores para ganar el partido. Ignacio Suárez estará en el arco, la línea de cuatro no se toca: Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido.

En el medio habría modificaciones. Vuelve al once Lucas Rodríguez en lugar de Mauricio Vera, junto a Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

Arriba, jugarían Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Habrá que ver como se paran, pero puede ser un 4-3-2-1 o un 4-3-3. Más allá de los sistemas, Bava sabe que tiene que ganar para que el equipo tome confianza y para seguir peleando el Apertura hasta el final.