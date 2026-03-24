Deportivo Maldonado venció a MC Torque y trepó a lo más alto de la tabla

La más clara de los fernandinos llegó a los 35 minutos luego de una muy buena jugada colectiva por izquierda pero que encontró bien parado a Torgnascioli. Minutos más tarde iba a llegar la respuesta ciudadana luego de que Lecchini enganchara desde la derecha y sacara un derechazo que pegó en el travesaño.

Pese a que las más claras eran del ciudadano, Deportivo Maldonado iba a abrir el marcador sobre el cierre. Ginzo recibió la pelota en la derecha y mandó un centro perfecto al segundo palo que conectó Santiago Ramírez para inflar la red y poner en ventaja a los locales.

El gol impulsó a los locales que salieron con otra cara a la segunda mitad, que se hizo de ida y vuelta. Luego de un par de llegadas fernandinas, a los 75 minutos la pelota le quedó a Da Silva en la puerta del área, dio media vuelta pero el remate se fue ancho y afuera.

Luego de su derrota el fin de semana pasado, Deportivo Maldonado volvió a sumar de a tres, resultado que lo coloca en lo más alto de la tabla a la espera de los partidos de Peñarol y Racing. Por el lado de MC Torque, la derrota lo priva de la posibilidad de quedar (al menos de manera parcial) como el único líder del Apertura.

Deportivo Maldonado

Adriano Freitas; Juan Ginzo, Hernán Menosse, Joaquin Fernández, Juan Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Maximiliano Noble, Cristian Tabó; Renato César, Matías Espíndola.

DT: Gabriel Di Noia

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, José Tarán, Ezequiel Busquets; Lucas Duré, Pablo Siles; Juan Quintana, Diogo Guzmán, Ramiro Lecchini; Nahuel Da Silva.

DT: Marcelo Méndez