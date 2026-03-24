Deportivo Maldonado venció a MC Torque y trepó a lo más alto de la tabla

Se abrió el telón de la octava fecha del Torneo Apertura, en el que Deportivo Maldonado venció por la mínima a MC Torque en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Este resultado deja al equipo fernandino en la misma línea que los líderes del Apertura.
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Nada más comenzar el partido, se dio la primera situación de peligro. Hernán Menosse perdió una pelota en salida, Nahuel da Silva se hizo del balón, avanzó hasta quedar mano a mano con Adriano Freitas pero el remate salió desviado contra el palo izquierdo del arco fernandino.
Promediando el primer tiempo, nuevamente volvió a avisar la visita en los pies de Da Silva, que de media distancia sacó un remate potente que Freitas terminó mandando al córner.
La más clara de los fernandinos llegó a los 35 minutos luego de una muy buena jugada colectiva por izquierda pero que encontró bien parado a Torgnascioli. Minutos más tarde iba a llegar la respuesta ciudadana luego de que Lecchini enganchara desde la derecha y sacara un derechazo que pegó en el travesaño.
Pese a que las más claras eran del ciudadano, Deportivo Maldonado iba a abrir el marcador sobre el cierre. Ginzo recibió la pelota en la derecha y mandó un centro perfecto al segundo palo que conectó Santiago Ramírez para inflar la red y poner en ventaja a los locales.
El gol impulsó a los locales que salieron con otra cara a la segunda mitad, que se hizo de ida y vuelta. Luego de un par de llegadas fernandinas, a los 75 minutos la pelota le quedó a Da Silva en la puerta del área, dio media vuelta pero el remate se fue ancho y afuera.
Luego de su derrota el fin de semana pasado, Deportivo Maldonado volvió a sumar de a tres, resultado que lo coloca en lo más alto de la tabla a la espera de los partidos de Peñarol y Racing. Por el lado de MC Torque, la derrota lo priva de la posibilidad de quedar (al menos de manera parcial) como el único líder del Apertura.
Deportivo Maldonado
Adriano Freitas; Juan Ginzo, Hernán Menosse, Joaquin Fernández, Juan Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Maximiliano Noble, Cristian Tabó; Renato César, Matías Espíndola.
DT: Gabriel Di Noia
MC Torque
Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, José Tarán, Ezequiel Busquets; Lucas Duré, Pablo Siles; Juan Quintana, Diogo Guzmán, Ramiro Lecchini; Nahuel Da Silva.
DT: Marcelo Méndez