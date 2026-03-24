Peñarol: llegó Herrera de España y Aguirre piensa en cambios para enfrentar a Boston

Sobre los nervios que podría generarle esta situación pensando en su futuro y en un posible pase, aclaró que tanto para él “como para Peñarol y algún club donde pueda estar en el futuro, es una tranquilidad” que se haya operado.

“Si seguía jugando como estaba, se me iba a seguir saliendo el hombro y no iba a tener regularidad, que es lo que cualquier jugador necesita. Fue la mejor decisión para mí y para todos”, opinó Herrera, quien aprovechó el viaje para ver el partido que Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid por 3-2.

¿Cambios para enfrentar a Boston?

Peñarol visitará ese miércoles a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura. Por la proximidad de los partidos y la visita al interior es una oportunidad para que Diego Aguirre rote el equipo para darle minutos a quienes menos participación han tenido.

De hecho tiene que realizar un cambio obligado por la expulsión ante Cerro de Maximiliano Olivera. En su lugar ingresaría Kevin Rodríguez, pasando el argentino Franco Escobar a jugar por izquierda.

Por otro lado, Emanuel Gularte y Jesús Trindade que el sábado pasado fueron suplentes, tienen chance de volver a la titularidad. Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Facundo Batista también están en la consideración del entrenador.

Aguirre tiene en mente que todos los futbolistas sumen más rodaje, ya que se viene el inicio de la Copa Libertadores de América y quiere tener a todos sus efectivos en el mejor nivel posible.