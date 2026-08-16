Opción Consultores le respondió a Fernando Pereira y defendió los resultados de la última encuesta

El cuestionamiento de Fernando Pereira

El principal cuestionamiento de Pereira estuvo dirigido al dato de aprobación del gobierno. De acuerdo con Opción, apenas 19% de los uruguayos considera la gestión de Orsi como positiva: 3% la califica como “muy buena” y 16% como “buena”.

“No creo que niveles de 19% sean posibles”, sostuvo Pereira.

La afirmación del presidente del Frente Amplio no quedó sin respuesta. Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores, salió a defender los resultados y sostuvo que una aprobación de ese nivel, aunque baja, se encuentra dentro de los márgenes posibles para una gestión de gobierno.

“No es lo habitual pero es perfectamente posible”, afirmó Porzecanski en entrevista con En Clave País.

El director de Opción recurrió además a ejemplos internacionales para explicar que existen gobiernos que han registrado niveles de aprobación incluso inferiores. Mencionó el caso de la expresidenta peruana Dina Boluarte, que llegó a ubicarse en algunas mediciones por debajo del 5%.

Pero Porzecanski también buscó una referencia más cercana. Recordó la situación de Jorge Batlle durante la crisis económica de 2002 y señaló que, según mediciones de otras consultoras, su aprobación llegó a niveles cercanos al 10% hacia 2004.

Opción Consultores defiende la encuesta

Para el director de Opción, por lo tanto, el 19% registrado para Orsi no constituye un resultado imposible ni necesariamente anómalo.

Además, subrayó que la cifra no aparece de manera aislada. La medición correspondiente al segundo trimestre del año había ubicado la aprobación del gobierno en 20%, apenas un punto por encima del nuevo resultado.

Porzecanski interpretó esa continuidad como una señal de estabilización y no como un dato excepcional producto de una falla metodológica.

“No es esta medición la única que marca un nivel tan bajo de aprobación”, sostuvo.

El director de Opción también defendió el procedimiento utilizado por la consultora. Según explicó, la metodología empleada “es exactamente la misma desde hace muchos años”, argumento con el que buscó despejar las dudas planteadas por Pereira.

La controversia deja así enfrentadas dos lecturas sobre un mismo dato. Desde el Frente Amplio, Pereira considera difícil de creer que el gobierno de Orsi tenga solamente 19% de aprobación y advierte sobre la posibilidad de un error en la medición.

Desde Opción, Porzecanski sostiene que el resultado es estadísticamente posible, que existen antecedentes nacionales e internacionales de gobiernos con niveles de aprobación todavía menores y que, sobre todo, el 19% no constituye una anomalía aislada, sino la continuidad de una tendencia que ya había aparecido en la medición anterior.