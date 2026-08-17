Fernando Pereira ratificó el rumbo del gobierno y habló de una derecha "odiadora serial"

Pereira sostuvo que el FA le prometió al pueblo "una serie de cambios", y aseguró que cumplió con lo pactado. " A nosotros no nos votaron para tirar las estanterías abajo, pero tampoco para mantener el gobierno como estaba (...). Se votó un gobierno de cambio. Ese gobierno llegó y cambió. Pero no fuimos capaces de tener una forma de hacer política que llegara a la sociedad uruguaya".

Y añadió: "Generamos condiciones para ampliar nuestro espacio fiscal, pero al mismo tiempo para equilibrar las cuentas públicas que el gobierno de [Luis] Lacalle Pou había dejado deterioradas. Pero ese relato no está en nuestra sociedad".

En modo autocrítica, Pereira reconoció que en la medida de que el FA no construye el relato necesario, se pierden de vista los logros. "Nos terminamos perdiendo que estamos construyendo el sistema de becas más grande que haya tenido el Uruguay para mantener los estudiantes de Secundaria y UTU dentro de la educación pública (...) Muchas veces, defendiéndonos de una derecha tan hostil, tan odiadora serial, nos perdemos de relatar por dónde van los cambios y hacia dónde va el rumbo el país. Y el sábado nos parámos para decír vamos hacía allí".

Nos paramos para decir, vamos a defendernos de tanta barbarie. No pueden atacar a nuestros hijos, no pueden atacar a nuestra familia, no nos pueden atacar con mentiras, no pueden publicar noticias falsas todo el tiempo, no pueden decirle a la sociedad que una inversión enorme no se va a dar porque la ministra de industria no quiere, porque eso es mentirle a los uruguayos,

El FA y su militancia

Con respecto a la recomposición del vínculo entre el Frente Amplio y su militancia, Pereira sostuvo no es una tarea proyectada para el futuro, sino un proceso que ya está en marcha. Como ejemplo mencionó las recorridas realizadas por la fuerza política en distintos departamentos del país y las actividades preparatorias del Congreso.

“Nosotros visitamos con el FA te escucha 17 departamentos”, señaló, en referencia a las recorridas realizadas por la estructura frenteamplista. Según explicó, se trata de una de las principales tareas de movilización partidaria fuera de una campaña electoral, porque implica recorrer localidades y mantener el contacto con la militancia durante varios años.

A esto sumó el plenario nacional realizado el 1° de agosto, que definió la orientación del próximo Congreso y distribuyó el material para su preparación. También destacó las actividades realizadas el 8 de agosto y una recorrida por las coordinadoras de Montevideo, en la que participaron integrantes del gobierno, del Parlamento y de la fuerza política. Según Pereira, esa instancia reunió a más de 1.500 militantes para discutir la estrategia de movilización del Frente Amplio. “Eso es enorme en términos de movilización cotidiana”, afirmó.

El presidente del FA también destacó que la fuerza política se prepara ahora para un nuevo Congreso y, paralelamente, para una actividad internacional que reunirá a más de 130 dirigentes de América Latina. El objetivo, explicó, será intercambiar sobre la situación regional y las respuestas frente al escenario internacional.

Contexto regional

“Estamos en el medio de una avanzada de Trump, con una política que claramente genera condiciones negativas para los países de América Latina”, sostuvo. Para Pereira, el impacto de esa política no se limita a los gobiernos de izquierda, sino que alcanza al conjunto de la región.

En ese marco, afirmó que Uruguay enfrenta un escenario internacional diferente al de los primeros gobiernos del Frente Amplio. “Nosotros no podemos hacer de cuenta que Uruguay es el mismo Uruguay de 2005, de 2010, de 2015”, planteó.

Pereira vinculó ese escenario con decisiones que, a su entender, afectan el funcionamiento del derecho internacional y la capacidad de los países para tomar sus propias decisiones. Mencionó las presiones sobre distintos gobiernos de la región, la política arancelaria estadounidense y la situación de las personas deportadas. “Lo que se pone en riesgo es tu soberanía para resolver, es tu capacidad de resistir lo que se pone en riesgo”, afirmó.

En relación con la posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde otros países, Pereira diferenció esa situación de experiencias anteriores, como la llegada de presos de Guantánamo durante el gobierno de José Mujica.

Recordó que participó activamente de aquel proceso y sostuvo que se trató de una situación diferente porque esas personas querían abandonar Guantánamo y trasladarse a Uruguay. En cambio, planteó que la situación de una persona que es deportada sin saber hacia dónde será trasladada ni cuáles serán sus condiciones de llegada requiere otras garantías.

En ese sentido, consideró acertada la posición adoptada por el gobierno de Orsi respecto a la recepción de personas deportadas, siempre que se garanticen sus derechos y exista participación de organismos internacionales. “Me parece muy bien la decisión que ha tomado el gobierno, que obviamente podemos traer gente, pero tiene que cumplirse con los derechos humanos. Y con cierta custodia que tienen que dar las Naciones Unidas. Me parece que es una decisión sabia”, sostuvo.

La política exterior también ocupó parte de la entrevista, particularmente las posiciones históricas de la izquierda uruguaya respecto a Cuba y Palestina. Pereira sostuvo que el Frente Amplio debe mantener claridad sobre sus posiciones y señaló que esa definición también debe expresarse en los organismos internacionales. “Si nosotros votamos en las Naciones Unidas, de acuerdo con los postulados históricos de la izquierda en el Uruguay, se tiene que conocer claramente”, afirmó.

Para Pereira, la posición del Frente Amplio sobre Palestina ha sido expresada reiteradamente y también estuvo presente en el acto realizado el sábado. Ante la consulta sobre si la falta de una expresión pública del gobierno podía generar desencanto entre los frenteamplistas, señaló que, "entre los uruguayos sí", pero que para Palestina, lo central es la posición que Uruguay adopte en los organismos multilaterales.

Según sostuvo, en determinadas coyunturas es posible que las posiciones sean expresadas por el Frente Amplio o por el Parlamento, como ocurrió con la Cámara de Senadores. También mencionó al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, como una figura de primera línea del gobierno que se expresó al respecto.

Pereira también defendió la posición histórica de la izquierda uruguaya respecto a Cuba. Señaló que Uruguay ha votado en Naciones Unidas en contra del bloqueo y cuestionó las restricciones que, según sostuvo, afectan el ingreso de petróleo y alimentos a la isla. “Cuba está resistiendo uno de los peores bloqueos de la historia de la humanidad”, afirmó.

En ese contexto, destacó el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde Uruguay y señaló que la solidaridad no se limitó a mecanismos estatales. También mencionó la participación del Comité de Solidaridad con Cuba y aseguró que la campaña involucró a unas 40.000 personas. “No es que el Frente Amplio resolvió una ayuda que también la va a resolver. No, 40.000 frenteamplistas resolvieron ayudar”, sostuvo.

Para Pereira, esa movilización expresa una característica de la izquierda uruguaya y su vínculo histórico con Cuba. “Porque lejos de lavarnos las manos, nos quedamos abrazados”, afirmó.

El presidente del Frente Amplio recordó además la solidaridad que Cuba brindó a Uruguay en distintos momentos, entre ellos durante las inundaciones de 1959 y la dictadura, cuando recibió a uruguayos perseguidos. También mencionó la Operación Milagro como parte de esa relación de solidaridad. “Una solidaridad que también nosotros recibimos del pueblo cubano”, señaló.

"Me importa un carajo lo que opine Almagro"

Sobre el final de la entrevista, Pereira se refirió a los recientes dichos del ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró que José "Pepe" Mujica pensaba como él con respecto a Venezuela. Al respecto, expresó: "Me importa un carajo que opine Almagro. No puede hablar de Mujica porque Mujica ya no está. Tiene que tener un respeto mínimo porque no representa los valores de Mujica. ¿Usted cree que Mujica hubiera representado los valores de alguien que asesora a Evo Morales de una manera que lo destituyen del Gobierno? ¿Usted cree Mujica puede representar esos valores que Almagro representó en la OEA?...".