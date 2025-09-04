Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Conmebol |

Rumbo a Argentina

Nacional conoció a sus rivales en la Copa Libertadores femenina: ¿Contra quién jugará?

Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y el campeón de Colombia serán los rivales de Nacional en una nueva edición de la Copa Libertadores femenina.

Nacional conoció a sus rivales para la Copa Libertadores femenina.&nbsp;

Nacional conoció a sus rivales para la Copa Libertadores femenina. 

 Foto: Nacional
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este jueves, la CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina, en dónde Nacional conoció a sus rivales para el certamen. Será la quinta participación del equipo tricolor en este certamen tras haber estado en los año 2011, 2012, 2021 y 2023.

La competencia comenzará en octubre y tendrá como sede los estadios de Banfield y Deportivo Morón. El formato del torneo será con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, en dónde accederán a la instancia final los dos mejores de cada grupo.

Nacional integrará el D junto a quien resulte campeón de Colombia, Libertad de Paraguay y Universidad de Chile.

GRUPO A

  • Corinthians (Brasil)
  • Campeón de Ecuador
  • Always Ready (Bolivia)
  • Subcampeón de Colombia

GRUPO B

  • Boca Juniors (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)
  • ADIFFEM (Venezuela)
  • Ferroviária (Brasil)

GRUPO C

  • San Pablo (Brasil)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Colo Colo (Chile)
  • Olimpia (Paraguay)

GRUPO D

  • Campeón de Colombia
  • Libertad (Paraguay)
  • Nacional (Uruguay)
  • Universidad de Chile (Chile)
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar