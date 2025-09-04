Nacional conoció a sus rivales en la Copa Libertadores femenina: ¿Contra quién jugará?

Este jueves, la CONMEBOL llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina, en dónde Nacional conoció a sus rivales para el certamen. Será la quinta participación del equipo tricolor en este certamen tras haber estado en los año 2011, 2012, 2021 y 2023.
La competencia comenzará en octubre y tendrá como sede los estadios de Banfield y Deportivo Morón. El formato del torneo será con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, en dónde accederán a la instancia final los dos mejores de cada grupo.
Nacional integrará el D junto a quien resulte campeón de Colombia, Libertad de Paraguay y Universidad de Chile.
GRUPO A
- Corinthians (Brasil)
- Campeón de Ecuador
- Always Ready (Bolivia)
- Subcampeón de Colombia
GRUPO B
- Boca Juniors (Argentina)
- Alianza Lima (Perú)
- ADIFFEM (Venezuela)
- Ferroviária (Brasil)
GRUPO C
- San Pablo (Brasil)
- San Lorenzo (Argentina)
- Colo Colo (Chile)
- Olimpia (Paraguay)
GRUPO D
- Campeón de Colombia
- Libertad (Paraguay)
- Nacional (Uruguay)
- Universidad de Chile (Chile)