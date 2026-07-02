Nacional va por un volante mixto, un creador y un extremo; Correa cada vez más cerca

Mientras Jorge Bava trabaja en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes poniendo a punto el primer equipo de Nacional, el vicepresidente Flavio Perchman actualizó el mercado de pases.
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En El Espectador comenzó diciendo que "Nacional tiene que incorporar algo más. Hay una lectura que es bastante fácil de hacer. Nosotros no hicimos un buen semestre. Terminamos golpeados en algunos aspectos, con alguna sonrisita como la clasificación a Sudamericana. Se apartaron 7 jugadores para que no sigan en el plantel. Si a ese plantel, que no terminó bien, ya le faltaban jugadores, y todavía apartas a 7, la cuenta es bastante fácil. Nos puede faltar un extremo, para mí nos falta sobre todo un volante ofensivo que nos haga jugar mejor, que habilite mejor arriba, y un volante mixto más, alguien que comparta esa mitad de la cancha con Boggio, con Zuculini".
Consultado si se está buscando alguna alta, ya que el presidente tricolor Ricardo Vairo había dicho que no se traía a nadie más sino se vende, Perchman fue muy claro: "Sí, claro. Lo que no podemos, es incorporar inmediatamente, por el tema del dinero. Apenas se nos abran opciones, sí".
Perchman también se refirió a la situación de Nicolás López. "El ‘Diente’ tuvo tres opciones de irse y no las tomó. Si él piensa quedarse acá hasta fin de año, bueno, sí va a ser un perjuicio para el club, pero es un tema de él. Tiene todo el derecho de quedarse en el club y seguir cobrando sin jugar. Yo pensé que alguna de las tres ofertas él la iba a tomar y nosotros le completabamos el salario que él está ganando en Nacional. Los clubes que lo vinieron a buscar, fueron el DIM, Sporting Cristal y Platense. Pero si a él le parece que no es lo mejor, y que lo mejor es quedarse entrenar y cobrar, es un tema de él", finalizó.
Se acerca Tiziano Correa
Si bien el vicepresidente Flavio Perchman fue claro en los puestos que Nacional necesita reforzar, hay un jugador que está cada vez más cerca del tricolor. Nos referimos a Tiziano Correa. El delantero de Cerro Largo ex River Plate es una muy buena apuesta de futuro. El delantero de 21 años llegaría préstamo sin que salga ningún delantero, ya que se especuló con la salida de Pavel Núñez. El juvenil tricolor se ganó un lugar en la plantel y continuará en el segundo semestre en el club.