Nacional va por un volante mixto, un creador y un extremo; Correa cada vez más cerca

Perchman también se refirió a la situación de Nicolás López. "El ‘Diente’ tuvo tres opciones de irse y no las tomó. Si él piensa quedarse acá hasta fin de año, bueno, sí va a ser un perjuicio para el club, pero es un tema de él. Tiene todo el derecho de quedarse en el club y seguir cobrando sin jugar. Yo pensé que alguna de las tres ofertas él la iba a tomar y nosotros le completabamos el salario que él está ganando en Nacional. Los clubes que lo vinieron a buscar, fueron el DIM, Sporting Cristal y Platense. Pero si a él le parece que no es lo mejor, y que lo mejor es quedarse entrenar y cobrar, es un tema de él", finalizó.

Se acerca Tiziano Correa

Si bien el vicepresidente Flavio Perchman fue claro en los puestos que Nacional necesita reforzar, hay un jugador que está cada vez más cerca del tricolor. Nos referimos a Tiziano Correa. El delantero de Cerro Largo ex River Plate es una muy buena apuesta de futuro. El delantero de 21 años llegaría préstamo sin que salga ningún delantero, ya que se especuló con la salida de Pavel Núñez. El juvenil tricolor se ganó un lugar en la plantel y continuará en el segundo semestre en el club.