Peñarol: Batista se va cedido a Lanús y aceleran por cerrar al "Cabecita"

La oferta de club granate es por un año hasta junio 2027, con una opción de compra que todavía se negocia. Si bien no está cerrado su traspaso, está muy cerca de concretarse.

Jonathan Rodríguez a un paso

La salida inminente de Batista lleva a que Jonathan Rodríguez firme su vínculo con Peñarol en los próximos días. El delantero floridense está recuperado de una operación y desde hace días estaría todo acordado para incorporarse al mirasol. Solo falta la firma del contrato que se ejecutaría ni bien se termine de solucionar la salida de Batista.

En otras posiciones del campo la dirigencia sigue trabajando en nombres para incorporar. Muy difícil lo de Guzmán Rodríguez y además busca extremos y algún volante ofensivo.