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Deportes Club Atlético Peñarol | Facundo Batista |

Uno se va y otro que llega

Peñarol: Batista se va cedido a Lanús y aceleran por cerrar al "Cabecita"

El área deportiva de Peñarol busca un zaguero, un volante ofensivo y extremos para la segunda mitad del año.

Batista deja Peñarol y seguirá su carrera en Lanús.

Batista deja Peñarol y seguirá su carrera en Lanús.
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La salida de Facundo Batista de Peñarol está a horas de confirmarse. El club está activo en el mercado de pases tanto para incorporar jugadores al plantel de Diego Aguirre como para resolver las situaciones de los futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador en el segundo semestre del año, en el que el manya jugará Campeonato Uruguayo y Copa Uruguay, luego de que el equipo quedara fuera de toda actividad internacional.

Batista, que no repitió lo bueno hecho en su etapa anterior y de flojo rendimiento en el primer semestre del año, hoy está un escalón por debajo de Matías Arezo y Abel Hernández en la consideración del entrenador, y cuando suenan nombres de otros delanteros para llegar al carbonero, el club negocia su salida con diferentes equipos de la región que se interesaron en incorporarlo.

El equipo que más avanzó para llevarse a Batista fue Lanús de Argentina. El delantero tiene contrato hasta diciembre 2028 con Peñarol, por lo que más viable es cederlo.

La oferta de club granate es por un año hasta junio 2027, con una opción de compra que todavía se negocia. Si bien no está cerrado su traspaso, está muy cerca de concretarse.

Jonathan Rodríguez a un paso

La salida inminente de Batista lleva a que Jonathan Rodríguez firme su vínculo con Peñarol en los próximos días. El delantero floridense está recuperado de una operación y desde hace días estaría todo acordado para incorporarse al mirasol. Solo falta la firma del contrato que se ejecutaría ni bien se termine de solucionar la salida de Batista.

En otras posiciones del campo la dirigencia sigue trabajando en nombres para incorporar. Muy difícil lo de Guzmán Rodríguez y además busca extremos y algún volante ofensivo.

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