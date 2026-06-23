La salida de Facundo Batista de Peñarol está a horas de confirmarse. El club está activo en el mercado de pases tanto para incorporar jugadores al plantel de Diego Aguirre como para resolver las situaciones de los futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador en el segundo semestre del año, en el que el manya jugará Campeonato Uruguayo y Copa Uruguay, luego de que el equipo quedara fuera de toda actividad internacional.
Uno se va y otro que llega
Peñarol: Batista se va cedido a Lanús y aceleran por cerrar al "Cabecita"
El área deportiva de Peñarol busca un zaguero, un volante ofensivo y extremos para la segunda mitad del año.