Peñarol cayó 2 a 1 ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

A poco de comenzar el segundo tiempo Boston River saca dos goles de ventaja, Agustín Albarracín la mandó guardar cuando apenas iban cinco minutos.

Un penal no cobrado para el sastre y un gol anulado a Peñarol le dieron más color al segundo tiempo aunque sin variar la diferencia en el marcador que a esa altura no se reflejaba en la cancha. Sin embargo, tras la revisión del VAR el gol fue validado.

Boston River:

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Mauricio Vera, Agustín Amado, Agustín Albarracín; Agustín Anello y Facundo Rodríguez.

DT: Diego Aguirre

Peñarol:

Martín Campaña; Damián Suárez, Nahuel Herrera, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Eric Remedi o Ignacio Sosa, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Diego García; y Matías Arezo.

DT: Jadson Viera

Arbitrarán Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Gustavo Márquez Lisboa y Felipe Vikonis en cancha, y Andrés Cunha junto a Carlos Barreiro desde el VAR.