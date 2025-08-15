Peñarol en modo uruguayo: visita a Boston River y no puede fallar

Pese a la necesidad de una victoria, Diego Aguirre colocará un once completamente alternativo pensando en el próximo martes por Copa Libertadores.

Los mirasoles vencieron 1-0 a Racing en el Campeón del Siglo y buscarán en Avellaneda volver a meterse entre los ocho mejores equipos de América, por lo que el entrenador apostará a un equipo prácticamente repleto de suplentes ante Boston River.

El probable once de Aguirre

Es factible que Diego Aguirre coloque solo dos o tres titulares para enfrentar al Sastre en Florida. Así las cosas, el entrenador de Peñarol colocaría a Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Juan Rodríguez y Lucas Hernández; Eric Remedi o Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Leandro Umpiérrez; David Terans, Diego García o Stiven Muhlethaler, David Terans y Matías Arezo.

Boston River buscará sumar de local

Por su parte, los dirigidos por Jadson Viera están séptimos con 33 puntos en la tabla acumulada, en el último cupo de clasificación a Copa Sudamericana. Le sacan tres a su máximo perseguidor, Cerro Largo, y se ubican a ocho de Defensor Sporting, que está sexto.

Jugarían por el local: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto y Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Mauricio Vera, Agustín Amado y Agustín Albarracín; Agustín Anello y Facundo Rodríguez.

Arbitrarán Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Gustavo Márquez Lisboa y Felipe Vikonis en cancha, y Andrés Cunha junto a Carlos Barreiro desde el VAR.