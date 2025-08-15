Para Giachetto el planteo del impuesto al 1% es un debate necesario

Se requiere, a su juicio, de un abordaje complejo que comienza antes de llegar al hospital. "El hospital actúa como última estación de protección".

Debate necesario

Respecto al debate en torno a gravar al 1% más rico de la población para hacer frente a la pobreza infantil, sostuvo que "transferencias y apoyo económico son muy importantes, pero eso no lo es todo y las respuestas no pueden ser solo eso. Hay que dar una respuesta integral".

"Me parece un debate necesario. Si se piensa en priorizar a la infancia hay que hacer inversiones importantes", agregó. "Eso necesita dinero y una estrategia integral", indicó. Y opinó que "la redistribución de la riqueza está en la esencia de la crisis social".

Para Giachetto el tema de la pobreza infantil está en la agenda, hay diversos sectores y dirigentes que se han comprometido con atender el tema. No obstante observó no estar convencido de que la población "vea que la infancia es una prioridad".