Para Giachetto el planteo del impuesto al 1% es un debate necesario

Para el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, el planteo de un impuesto al 1% más rico para destinarlo a la lucha contra la pobreza infantil "es un debate necesario", aunque la medida no es suficiente sino que debe ser acompañada por una estrategia integral que abarque el trabajo y la educación.
Entrevistado por Legítima Defensa (Caras y Caretas), el novel director del centro pediátrico más importante del país, destacó que una de las realidades con las que se encontró en el establecimiento es la de la violencia y la destrucción del tejido familiar, cuestiones que a su juicio requieren de estrategias integrales para ser atendidas.
"Uno de los problemas de la infancia es la violencia y la salud mental", sostuvo. Y agregó que se trata no solo de problemas económicos, sino de destrucción del tejido familiar que se expresa, entre otras cosas, en situaciones de violencia y falta de referentes. "Son problemas de estructura familiar", precisó,
Se requiere, a su juicio, de un abordaje complejo que comienza antes de llegar al hospital. "El hospital actúa como última estación de protección".
Debate necesario
Respecto al debate en torno a gravar al 1% más rico de la población para hacer frente a la pobreza infantil, sostuvo que "transferencias y apoyo económico son muy importantes, pero eso no lo es todo y las respuestas no pueden ser solo eso. Hay que dar una respuesta integral".
"Me parece un debate necesario. Si se piensa en priorizar a la infancia hay que hacer inversiones importantes", agregó. "Eso necesita dinero y una estrategia integral", indicó. Y opinó que "la redistribución de la riqueza está en la esencia de la crisis social".
Para Giachetto el tema de la pobreza infantil está en la agenda, hay diversos sectores y dirigentes que se han comprometido con atender el tema. No obstante observó no estar convencido de que la población "vea que la infancia es una prioridad".