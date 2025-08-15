Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Giachetto | Impuesto | debate

director del pereira

Para Giachetto el planteo del impuesto al 1% es un debate necesario

En opinión del director del Pereira Rossell son necesarias transferencias para atender la pobreza infantil pero no son suficientes, se requiere una estrategia.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Para el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, el planteo de un impuesto al 1% más rico para destinarlo a la lucha contra la pobreza infantil "es un debate necesario", aunque la medida no es suficiente sino que debe ser acompañada por una estrategia integral que abarque el trabajo y la educación.

Entrevistado por Legítima Defensa (Caras y Caretas), el novel director del centro pediátrico más importante del país, destacó que una de las realidades con las que se encontró en el establecimiento es la de la violencia y la destrucción del tejido familiar, cuestiones que a su juicio requieren de estrategias integrales para ser atendidas.

"Uno de los problemas de la infancia es la violencia y la salud mental", sostuvo. Y agregó que se trata no solo de problemas económicos, sino de destrucción del tejido familiar que se expresa, entre otras cosas, en situaciones de violencia y falta de referentes. "Son problemas de estructura familiar", precisó,

Se requiere, a su juicio, de un abordaje complejo que comienza antes de llegar al hospital. "El hospital actúa como última estación de protección".

Debate necesario

Respecto al debate en torno a gravar al 1% más rico de la población para hacer frente a la pobreza infantil, sostuvo que "transferencias y apoyo económico son muy importantes, pero eso no lo es todo y las respuestas no pueden ser solo eso. Hay que dar una respuesta integral".

"Me parece un debate necesario. Si se piensa en priorizar a la infancia hay que hacer inversiones importantes", agregó. "Eso necesita dinero y una estrategia integral", indicó. Y opinó que "la redistribución de la riqueza está en la esencia de la crisis social".

Para Giachetto el tema de la pobreza infantil está en la agenda, hay diversos sectores y dirigentes que se han comprometido con atender el tema. No obstante observó no estar convencido de que la población "vea que la infancia es una prioridad".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar