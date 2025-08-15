Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Clausura | Campeonato Uruguayo

Empieza la tercera

Peñarol visita a Boston River en el inicio de una nueva fecha: ¿Cómo se juega?

La fecha tres del Torneo Clausura iniciará este viernes y culminará el próximo lunes, en la que habrá partidos muy importantes para todas las tablas.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Boston River y Peñarol serán los encargados de abrir la tercera fecha del Torneo Clausura, cuando a partir de las 20:00 se estén enfrentando en el Campeones Olímpicos de Florida. Nacional, con Peirano en la cuerda floja, será local ante Progreso el sábado.

Además, en esta fecha habrá partidos muy importantes en lo que respecta a la Anual, ya que Racing recibe a Defensor Sporting, dos equipos que se encuentran peleando un lugar en la Libertadores y esperan los traspié de Liverpool y Juventud de Las Piedras.

En la zona baja, lo más destacado será el encuentro entre River Plate y MC Torque, los dos últimos en los promedios, en un encuentro que dará de que hablar. Además, Cerro buscará sumar ante un rival directo como lo es Plaza Colonia.

Partidos

Viernes 15 de agosto

20:00 - Boston River vs Peñarol

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)

Sábado 16 de agosto

13:00 - Juventud de Las Piedras vs Miramar Misiones

  • Parque Artigas
  • Andrés Matonte - Javier Feres (VAR)

15:30 - Liverpool vs Wanderers

  • Estadio Belvedere
  • Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)

18:00 - Nacional vs Progreso

  • Gran Parque Central
  • Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 17 de agosto

11:00 - River Plate vs MC Torque

  • Parque Saroldi
  • Hernán Heras - Antonio García (VAR)

15:00 - Racing vs Defensor Sporting

  • Parque Roberto
  • Leodan González - Christian Ferreyra (VAR)

17:30 - Plaza Colonia vs Cerro

  • Parque Prandi
  • Mathías De Armas - Yimmy Álvarez (VAR)

Lunes 18 de agosto

19:00 - Cerro Largo vs Danubio

  • Estadio Ubilla De Melo
  • Federico Arman - Diego Dunajec (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 6
  2. Cerro Largo - 6
  3. Racing - 6
  4. Boston River - 4
  5. Danubio - 4
  6. Liverpool - 4
  7. Miramar Misiones - 3
  8. Defensor Sporting - 3
  9. River Plate - 1
  10. Cerro - 1
  11. Wanderers - 1
  12. Plaza Colonia - 1
  13. MC Torque - 1
  14. Nacional - 0
  15. Progreso - 0
  16. Juventud de Las Piedras - 0

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 52
  2. Peñarol - 49
  3. Juventud de Las Piedras - 45
  4. Liverpool - 44
  5. Racing - 42
  6. Defensor Sporting - 41
  7. Boston River - 33
  8. Cerro Largo - 30
  9. Plaza Colonia - 28
  10. Danubio - 26
  11. Wanderers - 25
  12. Cerro - 23
  13. MC Torque - 23
  14. Progreso - 21
  15. Miramar Misiones - 19
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.918, MC Torque 0.958, Miramar Misiones 0.967, Progreso 1.000, Cerro 1.016.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar