Peñarol visita a Boston River en el inicio de una nueva fecha: ¿Cómo se juega?

Partidos
Viernes 15 de agosto
20:00 - Boston River vs Peñarol
- Estadio Campeones Olímpicos
- Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)
Sábado 16 de agosto
13:00 - Juventud de Las Piedras vs Miramar Misiones
- Parque Artigas
- Andrés Matonte - Javier Feres (VAR)
15:30 - Liverpool vs Wanderers
- Estadio Belvedere
- Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)
18:00 - Nacional vs Progreso
- Gran Parque Central
- Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 17 de agosto
11:00 - River Plate vs MC Torque
- Parque Saroldi
- Hernán Heras - Antonio García (VAR)
15:00 - Racing vs Defensor Sporting
- Parque Roberto
- Leodan González - Christian Ferreyra (VAR)
17:30 - Plaza Colonia vs Cerro
- Parque Prandi
- Mathías De Armas - Yimmy Álvarez (VAR)
Lunes 18 de agosto
19:00 - Cerro Largo vs Danubio
- Estadio Ubilla De Melo
- Federico Arman - Diego Dunajec (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 6
- Cerro Largo - 6
- Racing - 6
- Boston River - 4
- Danubio - 4
- Liverpool - 4
- Miramar Misiones - 3
- Defensor Sporting - 3
- River Plate - 1
- Cerro - 1
- Wanderers - 1
- Plaza Colonia - 1
- MC Torque - 1
- Nacional - 0
- Progreso - 0
- Juventud de Las Piedras - 0
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 52
- Peñarol - 49
- Juventud de Las Piedras - 45
- Liverpool - 44
- Racing - 42
- Defensor Sporting - 41
- Boston River - 33
- Cerro Largo - 30
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Wanderers - 25
- Cerro - 23
- MC Torque - 23
- Progreso - 21
- Miramar Misiones - 19
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.918, MC Torque 0.958, Miramar Misiones 0.967, Progreso 1.000, Cerro 1.016.