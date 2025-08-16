Autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias

La muerte del niño de 2 años accidentado en el Gusanito Manzana del Parque Rodo, sacudió a la sociedad uruguaya en las últimas semanas. La autopsia practicada al cuerpo del niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana no pudo establecer la causa de muerte. Y la fiscal a cargo de la investigación, Cristina Falcomer, dispuso más pericias.
La autopsia tampoco pudo establecer mediante ninguna pericia si la muerte estuvo vinculada al accidente que el menor sufrió el pasado 19 de julio en el Parque Rodó. Por eso, Falcomer pidió exámenes de anatomía patológica y de toxicología.
Demanda contra la empresa concesionaria y la IM
El cuerpo del niño le fue entregado a su madre este jueves. Ella fue quien, el lunes a las ocho de la mañana, halló a su hijo muerto cuando quiso despertarlo. La mujer denunció que el juego tiene condiciones precarias e inició una demanda contra la empresa concesionaria y la Intendencia de Montevideo.
A fines de julio, el menor había sido dado de alta de su mutualista. Había estado dos semanas internado en cuidados intensivos. Según muestran las cámaras, ese 19 de julio iba en la falda de su padre a bordo del Gusanito Manzana, práctica que está prohibida.
El hombre, de 67 años, también sufrió heridas y fracturas en las costillas, por lo que también estuvo internado.
Ahora las investigaciones son paralelas: Falcomer indaga sobre la causa de muerte mientras que su colega Graciela Peraza tiene a cargo las diligencias para establecer los detalles del accidente y determinar eventuales responsabilidades.