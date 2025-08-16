Autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias

Demanda contra la empresa concesionaria y la IM

El cuerpo del niño le fue entregado a su madre este jueves. Ella fue quien, el lunes a las ocho de la mañana, halló a su hijo muerto cuando quiso despertarlo. La mujer denunció que el juego tiene condiciones precarias e inició una demanda contra la empresa concesionaria y la Intendencia de Montevideo.