Nacional recibe a Progreso buscando levantar cabeza y aprovechar el traspié de Peñarol

Luego de una semana complicada, el entrenador meterá mano en el equipo que perdió 3-0 en el Campeón del Siglo y serán tres cambios con respecto a la derrota ante Peñarol.

Paolo Calione jugará en lugar del suspendido Julián Millán y Juan Cruz de los Santos, tras su sanción, recuperará la titularidad en detrimento de Exequiel Mereles. Además, Lucas Villalba volverá al once inicial después de seis partidos iniciando desde el banco y lo hará suplantando a Rómulo Otero.

Así las cosas y con la necesidad de un triunfo, el equipo que perfila Peirano sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; y Maximiliano Gómez.

Progreso buscará sus primeros puntos

Del otro lado, Progreso, que aún no ha sumado puntos en el Clausura y que está muy comprometido en la tabla descenso, en la que marca la zona de salvación por muy poco. El conjunto gaucho necesita rescatar algo en el Grana Parque Central, ya que debe de comenzar a sumar si pretende quedarse en Primera División.

Para este encuentro, Alejandro Larrea colocaría en cancha a Nicolás Gentilio; Gianfranco Trasante, Alejandro Prieto, Nicolás Olivera, Facundo Kidd; Adrián Colombino, Agustín Pinheiro; Nicolás Fernández, Ignacio Lemmo; Ayrton Cougo; y Franco López.

Los árbitros

El partido entre Nacional y Progreso por la tercera fecha del Clausura será arbitrado por Esteban Ostojich, acompañado en las bandas por Andrés Nievas y Gustavo Márquez Lisboa. Felipe Vikonis será el cuarto juez y en el VAR estarán Andrés Cunha y Carlos Barreiro.