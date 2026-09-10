Peñarol compensará a palquistas y butaquistas del Campeón del Siglo tras las sanciones de la AUF

Obligación de disputar cuatro partidos a puertas cerradas y en un estadio neutral distinto al Campeón del Siglo.

Multa fijada en 150 Unidades Reajustables (U.R.), equivalente a $ 291.115 pesos uruguayos.

Impacto en el fixture y retorno del público

La penalización obliga a Peñarol a fijar un escenario alternativo sin la presencia de sus parciales para los encuentros correspondientes frente a Albion, Boston River, Progreso y Wanderers.

De mantenerse el cronograma previsto, el conjunto mirasol recién podrá volver a ejercer la localía en su estadio y con el acompañamiento de sus hinchas en la última fecha del certamen, cuando reciba a Cerro Largo. Ante este escenario de inhabilitación, las autoridades del club coordinarán los detalles administrativos para restituir el beneficio a los socios arrendatarios de palcos y plateas.