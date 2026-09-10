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Deportes Club Atlético Peñarol | sanción |

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Peñarol compensará a palquistas y butaquistas del Campeón del Siglo tras las sanciones de la AUF

Peñarol extenderá los contratos de palcos y butacas tras ser sancionado con quita de punto, multa y cuatro partidos sin público como local.

Peñarol y una medida para sus hinchas

Peñarol y una medida para sus hinchas
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol resolvió extender la vigencia de las concesiones de palcos y butacas del Estadio Campeón del Siglo por un período a definir, como medida de compensación ante la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes ocurridos al término del último clásico frente a Nacional.

El alcance de la sanción disciplinaria

La Comisión Disciplinaria dictaminó la «responsabilidad objetiva» de la institución aurinegra por los disturbios registrados a la salida del escenario aurinegro, aplicando un castigo deportivo y económico de amplio impacto:

Pérdida de un punto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Obligación de disputar cuatro partidos a puertas cerradas y en un estadio neutral distinto al Campeón del Siglo.

Multa fijada en 150 Unidades Reajustables (U.R.), equivalente a $ 291.115 pesos uruguayos.

Impacto en el fixture y retorno del público

La penalización obliga a Peñarol a fijar un escenario alternativo sin la presencia de sus parciales para los encuentros correspondientes frente a Albion, Boston River, Progreso y Wanderers.

De mantenerse el cronograma previsto, el conjunto mirasol recién podrá volver a ejercer la localía en su estadio y con el acompañamiento de sus hinchas en la última fecha del certamen, cuando reciba a Cerro Largo. Ante este escenario de inhabilitación, las autoridades del club coordinarán los detalles administrativos para restituir el beneficio a los socios arrendatarios de palcos y plateas.

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