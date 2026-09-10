Peñarol resolvió extender la vigencia de las concesiones de palcos y butacas del Estadio Campeón del Siglo por un período a definir, como medida de compensación ante la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes ocurridos al término del último clásico frente a Nacional.
Iniciativa
Peñarol compensará a palquistas y butaquistas del Campeón del Siglo tras las sanciones de la AUF
Peñarol extenderá los contratos de palcos y butacas tras ser sancionado con quita de punto, multa y cuatro partidos sin público como local.