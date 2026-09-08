Peñarol hizo los descargos por incidentes tras el clásico buscando evitar la quita de puntos

“El tema de que el partido no haya sido suspendido es un elemento más. Es importante porque el Código establece que la Comisión valore todo lo que ha sucedido en ese partido”, aseguró Augusto Formento, delegado del club, en diálogo con Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“Le pedimos a la Comisión que mida con la misma vara otras situaciones de quita de puntos o de no quita de puntos”, comentó Formento, que añadió: “Lo que estamos diciendo es que los episodios están relevados por el área de seguridad, salvo los del final, que son individuales y aislados”.

“Eso, los hallazgos en la tribuna Cataldi y los daños materiales entendemos que no entran en la configuración de quita de puntos, que son artículos específicos que tienen cuestiones de hechos colectivos y graves”, destacó.

La citación de Ruglio

Ruglio fue citado a declarar porque “previo al partido hizo un trabajo muy intenso de coordinación con el jefe del operativo”. “Toda esa coordinación la explicó ayer y quedó clarísimo que Peñarol en todo momento estuvo a disposición. El propio club ofreció la inspección y custodia del estadio”, ahondó.

Uno de los elementos utilizados en la defensa fue el clásico del Clausura 2024 en el Gran Parque Central, el cual estuvo a punto de suspenderse por fuegos artificiales arrojados a la cancha por parte de hinchas de Nacional: “Hubo pedradas a policías, jugadores lesionados y participación de mucha gente”.

“Si con todos esos elementos y el partido interrumpido, no ameritó quita de puntos, que la Comisión tenga la misma vara”, siguió el delegado.

Formento también se refirió al cuarto en la tribuna Cataldi en el que había escondidas pirotecnia y banderas: “Quedó acreditado que simplemente es un habitáculo que está entre un local comercial, un baño y un depósito. Mostramos evidencia de que fue violentado”.

En cuanto a un posible cierre del estadio, señaló: “Quedó acreditado que en el resto del estadio no sucedió absolutamente nada y sería injusto castigar a las familias, socios y butaquistas que no puedan ir a presenciar un espectáculo”.

“Entendemos que la sanción tiene que ser a una tribuna o a no jugar en el Campeón del Siglo”, cerró, y confirmó que el fallo saldría este miércoles.