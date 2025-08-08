Peñarol: Cortés adentro y mantiene dudas en el lateral derecho y la banda izquierda

Los probables once de Aguirre

El chileno Brayan Cortés sería el arquero el sábado, en sustitución de Martín Campaña. “Lo tengo decidido, pero no lo voy a contar. Cortés es un jugador importante que sumamos al plantel y perfectamente está en condiciones de jugar”, señaló el entrenador.

En defensa, Pedro Milans no está recuperado al 100% de las molestias que sufrió la pasada semana y podría volver a quedarse afuera del equipo titular, pasando Emanuel Gularte al lateral derecho, como probó en la jornada del jueves, y Javier Méndez haciendo dupla de zagueros con Nahuel Herrera.

Por otra parte, este jueves Aguirre probó a Stiven Muhlethaler en la banda derecha por Javier Cabrera, quien sufrió dolencias, las cuales no le impedirán salir del equipo el fin de semana, por lo que igualmente jugará. Por el otro lado jugó Diego García en lugar de David Terans.

A la espera de la recuperación de Milans, el once de Peñarol sería con Brayan Cortés; Pedro Milans o Javier Méndez, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández y Diego García o David Terans; y Maximiliano Silvera.