Semana de Libertadores y Sudamericana: ¿Cuándo juegan los uruguayos?

Semana especial, porque este martes estarán comenzando la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Los cinco uruguayos que participan de los torneos internacionales más importantes, saldrán a escena con el objetivo de convertirse en protagonistas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El primero en salir a escena será Boston River, que este martes desde las 21:30 estará recibiendo en el Estadio Centenario al San Pablo de Brasil. El encuentro será arbitrado por el argentino Leandro Rey Hilfer.
El miércoles, también en el Estadio Centenario, MC Torque recibirá a Gremio de Brasil. El partido está fijado para que comience a las 21:30 horas y contará con el arbitraje de Augusto Aragón de Ecuador.
Finalmente, el último uruguayo en salir a escena por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será Juventud de Las Piedras. El jueves desde las 19:00 horas va a recibir en el Estadio Centenario a Cienciano de Perú, partido que tendrá al ecuatoriano Byran Loayza como árbitro principal.
Los grandes en la Libertadores
Por la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol harán su debut en la fase de grupos como visitantes. Los tricolores jugarán el próximo miércoles ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El partido estará comenzando a las 19:00 horas y tendrá a Raphael Claus como árbitro principal.
Peñarol debutará el próximo jueves a las 23:00 horas ante Independiente de Medellín de Colombia en el Estadio El Campin, partido que será arbitrado por Jesús Valenzuela de Venezuela.