Semana de Libertadores y Sudamericana: ¿Cuándo juegan los uruguayos?

Finalmente, el último uruguayo en salir a escena por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será Juventud de Las Piedras. El jueves desde las 19:00 horas va a recibir en el Estadio Centenario a Cienciano de Perú, partido que tendrá al ecuatoriano Byran Loayza como árbitro principal.

Los grandes en la Libertadores

Por la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol harán su debut en la fase de grupos como visitantes. Los tricolores jugarán el próximo miércoles ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El partido estará comenzando a las 19:00 horas y tendrá a Raphael Claus como árbitro principal.

Peñarol debutará el próximo jueves a las 23:00 horas ante Independiente de Medellín de Colombia en el Estadio El Campin, partido que será arbitrado por Jesús Valenzuela de Venezuela.