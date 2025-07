Peñarol: dos jugadores que por ahora no renuevan y el extremo que interesa

Pero Rodríguez no es el único. Otro nombre que interesa y está en carpeta es el de Joaquín Lavega. El exRiver Plate, hoy en Fluminense, es un nombre que gusta y mucho en el mirasol. Lavega llegó este año al conjunto carioca y no ha tenido muchos minutos, aunque estuvo en varios partidos de Fluminense en el Mundial de Clubes en el banco de suplentes. El jugador se está adaptando a su nuevo club y en principio no sería sencillo que llegue a Peñarol.

Lo del colombiano Edwuin Cetré sigue trancado y las otras opciones que maneja la dirigencia mirasol son la de Alejo Cruz (libre), Esteban Da Silva (Racing) y Juan Cruz de los Santos (River Plate).

Los dos que todavía no renovaron

Peñarol trabaja en la renovación de dos jugadores titulares para el técnico Diego Aguirre: Pedro Mialans y Maximiliano Silvera. El centrodelantero de 27 años es el actual goleador del equipo en la Liga AUF Uruguaya y el objetivo institucional es renovarlo por los siguientes dos años. Maxi Silvera tiene contrato hasta fin de año y ya hubo algunas reuniones con el futbolista. Según dijo el presidente Ignacio Ruglio, más allá de que acuerden o no la extensión del contrato, desde ahora hasta diciembre obtendrá un actualización contractual a modo de reconocimiento por su desempeño. En los encuentros, hay acuerdo en la extensión del contrato que sería hasta 2027, pero la principal diferencia está en el monto del salario a mejorar.

En el caso de Pedro Milans, de quien el aurinegro posee el 50% de su ficha considerando que la otra mitad de corresponde a Juventud de Las Piedras, la situación es más compleja. El nuevo representante de Milans pide tres veces más de salario, lo que está trancando la renovación de su vínculo. Lo que está claro es que los dos jugadores se mantendrán hasta fin de año en el club, ya que tienen contrato vigente con la institución, pero de no llegar a un acuerdo en los próximos meses, ambos jugadores pueden irse libres.