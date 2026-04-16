Rige alerta amarilla  por "lluvias persistentes" para seis departamentos.

El organismo indicó además que continuará monitoreando la situación y que informará oportunamente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Localidades bajo alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Canelones, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Juanicó, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Pando, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca y Tala.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: (todo el departamento).

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José: Capurro y Rodríguez.