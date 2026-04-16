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Sociedad alerta amarilla | Inumet | lluvias

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Rige alerta amarilla por "lluvias persistentes" para seis departamentos

Según Inumet, la alerta amarilla responde a que una “depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”.

Rige alerta amarilla &nbsp;por lluvias persistentes para seis departamentos.

Rige alerta amarilla  por "lluvias persistentes" para seis departamentos.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por la "persistencia de lluvias abundantes" que afecta a seis departamentos del centro y el este del país.

Según el organismo, el fenómeno responde a que una “depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”.

En su informe, Inumet explicó que se trata de un evento que puede presentar acumulados significativos de lluvia de forma puntual, lo que podría provocar complicaciones a nivel local.

El organismo indicó además que continuará monitoreando la situación y que informará oportunamente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Localidades bajo alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Canelones, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Juanicó, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Pando, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca y Tala.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: (todo el departamento).

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José: Capurro y Rodríguez.

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