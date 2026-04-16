INAU destinará $ 200 millones en el quinquenio para mejorar estructura edilicia de sus centros

El organismo ya analizó algunas de las intervenciones planteadas por el instituto, que, según adelantó Lima, serán, en primera instancia, en Lavalleja, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Flores, San José, Salto y Artigas.

Condiciones dignas y participación comunitaria

Este acuerdo es la posibilidad de llegar a lugares donde el Estado no está presente, valoró la presidenta del INAU, Claudia Romero, quien resaltó tres aspectos del acuerdo, que consideró fundamentales:

* La necesidad de contar con condiciones edilicias dignas para el cuidado de niños y adolescentes.

* La posibilidad de llegar a lugares donde el Estado no está presente.

* La importancia de la matriz de Mevir, de trabajar en base a la participación comunitaria.

En este aspecto, señaló que las políticas públicas deben atender la voz de la gente que las recibe. “La cercanía, el territorio y la vivienda, como un pilar fundamental para cuidar a niños y adolescentes”, enfatizó Romero.

INAU

Mejoras previstas en la infraestructura del INAU

El plan de obras será ejecutado a lo largo del quinquenio, y, para llevarlo a cabo, el INAU presentará a Mevir un inventario de los bienes inmuebles que tenga disponibles para estudiar la viabilidad de las obras.

Asimismo, ambos organismos trabajarán en la regularización de centros de atención de la primera infancia, que funcionan en salones comunales propiedad de Mevir.

Por otra parte, el acuerdo indica que establecerán de común acuerdo los programas, proyectos y obras, su modalidad de ejecución e instrumentación y los montos a asignar a cada una de ellas.

Las intervenciones se harán en zonas rurales o suburbanas de menos de 5.000 habitantes.