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Único club sin estatuto al día

MEC intimó a Cerro a renovar sus estatutos los cuáles datan de 1940

La dirigencia de Cerro deberá convocar a Asamblea de Socios y los nuevos estatutos deberán estar para regular las elecciones de diciembre.

MEC intimó a Cerro a renovar sus estatutos

MEC intimó a Cerro a renovar sus estatutos

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Según explicó a Caras y Caretas el director de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, Mario Galeotti, al comenzar a investigar a Cerro se toparon con que el estatuto por el cuál se rige la institución, data del año 1940 y posee 12 artículos.

Reveló que en el estatuto aparecen cosas “genéricas” como el nombre del club, los colores, que se va a regir por comisión y que “todo se delega a un reglamento interno”, del cuál adelantó que “no sabemos cómo se maneja ni sus detalles”.

Al toparse con esta irregularidad, Galeotti solicitó la información de los estatutos de todos los clubes de Primera División, confirmando que Cerro “es el único club que no tiene los estatutos al día”.

El presidente de la institución cerrense, Alfredo Jaureguiverry, fue recibido este jueves por autoridades del MEC y se le intimó a que se renovaran los estatutos. Según explicaron a Caras y Caretas, la intención es que los nuevos estatutos estén vigentes para regular el proceso electoral que tendrá lugar en el mes de diciembre.

De esta manera, la directiva de Cerro deberá convocar a una asamblea de socios para aprobar los nuevos estatutos. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, el MEC deberá intimar e intervenir la institución.

El reglamento interno y las dificultades del MEC

Mario Galeotti contó que desde el MEC no tienen forma de acceder al contenido del reglamento interno de Cerro para conocer los detalles del funcionamiento del club. “Como autoridad no tenemos ningún tipo de control y no sabemos cómo se maneja el club”, explicó.

Detalló que desde el MEC no pueden saber “cómo se rige Cerro” ni saber cuándo está estipulado que haya asambleas, de cuantos se conforma la directiva y quienes son elegibles y electores para los cargos dirigenciales.

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