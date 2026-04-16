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Deportes

¿Será legal o no?

Diputado solicitó investigación sobre prohibiciones de AUF en transmisiones

Pablo Inthamoussu pidió que la INDDHH investigue si hay "conformidad" entre lo propuesto por la AUF y los estándares de la libertad de expresión.

Diputado solicitó investigación sobre prohibiciones de AUF en transmisiones

Diputado solicitó investigación sobre prohibiciones de AUF en transmisiones

 Enzo Santos/ FocoUy
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En una carta emitida al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, Inthamoussu solicitó que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) analice si hay "conformidad" entre las directrices de la AUF y los "estándares nacionales e internaciones" de la libertad de expresión.

Además, pide al INDDHH que determine si hay una "afectación" a la sociedad con esta medida al derecho de "recibir una crónica fiel y completa de un espectáculo público".

Investigación INDDH
Investigación INDDH 2

En una entrevista con el programa Tarde de Fútbol, Pablo Inthamoussu contó que cuando se enteró de la decisión de la AUF "lo sorprendió como fue planteado" pero que "aguardarán" el dictamen del INDDHH. "La democracia tiene que encontrar los mecanismos para encontrar los disensos, a mi no me parece bien lo propuesto por la AUF pero si el instituto demuestra que hay motivos para hacerlo, perfecto", subrayó.

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