Con el nuevo contrato de televisión del fútbol uruguayo, la AUF publicó un "manual de estilo" en el que aparecen ciertas restricciones para los periodistas durante las transmisiones de los partidos. Esto generó un fuerte debate, lo que llevó al diputado por el MPP, Pablo Inthamoussu a solicitar que se investiguen estos puntos.
¿Será legal o no?
Diputado solicitó investigación sobre prohibiciones de AUF en transmisiones
Pablo Inthamoussu pidió que la INDDHH investigue si hay "conformidad" entre lo propuesto por la AUF y los estándares de la libertad de expresión.