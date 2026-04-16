Diputado solicitó investigación sobre prohibiciones de AUF en transmisiones

Investigación INDDH

Investigación INDDH 2

En una entrevista con el programa Tarde de Fútbol, Pablo Inthamoussu contó que cuando se enteró de la decisión de la AUF "lo sorprendió como fue planteado" pero que "aguardarán" el dictamen del INDDHH. "La democracia tiene que encontrar los mecanismos para encontrar los disensos, a mi no me parece bien lo propuesto por la AUF pero si el instituto demuestra que hay motivos para hacerlo, perfecto", subrayó.