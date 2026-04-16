Triste noticia: falleció este jueves el "colorado de Omar"

En Uruguay, además de acompañar a Omar Gutiérrez, tuvo una participación en el programa humorístico "Se lo que viste". Incluso salió en Carnaval: en 2023 acompañó a los humoristas maragatos Sociedad Anónima.

Un colorado todo terreno

Pero además de su aparición en la televisión, el Colorado desarrollaba tareas informales como comisionista en Playa Pascual, donde vivía. Allí, vecinos y comerciantes que no podían trasladarse a la capital les confiaban trámites, pagos y encargos.

En los últimos años había padecido diversas afecciones, además de varias patologías: era diabético, hipertenso y a fines de 2024 sufrió un ACV.

Tras una mala experiencia en un residencial en Sauce, la Intendencia de Canelones le dio alojamiento en el Hogar de Pando. Allí falleció este miércoles gris y lluvioso.