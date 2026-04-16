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Sociedad descompensó | paro cardíaco |

tenía 73 años

Triste noticia: falleció este jueves el "colorado de Omar"

Se descompensó en el hogar municipal de Pando, donde residía, y los médicos no pudieron reanimarlo; tenía 73 años.

Un mural para el Colorado de Omar.

Un mural para el Colorado de Omar.

 Foto: X / José Gallino (@gallinoart)
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Por Fabián Tapia

Sin anunciarlo, en silencio, se fue este jueves 16 de abril Luis Alberto Mulhethaler, conocido por los uruguayos como "El Colorado de Omar Gutiérrez". Tenía 73 años y un paro cardíaco le dijo que ya todo había terminado. Según allegados, se descompensó en el hogar municipal de Pando, donde residía. La asistencia médica no logró reanimarlo.

Mulhethaler se hizo conocido, y querido por los uruguayos, a mediados de los años 90 por su participación en el programa "De igual a igual", conducido por el periodista Omar Gutiérrez. Allí nació el mote con el que fue conocido por el Uruguay entero: "el colorado de Omar". A partir de allí comenzó a ser identificado por su presencia en la televisión y espectáculos de diversos tipos.

Su presencia se hizo normal en las calles y espectáculos, no solo en Uruguay, sino incluso en Argentina. Dicen que se podía encontrar con dueños y directores de los canales de televisión de ese país como si fueran amigos de toda la vida.

En Uruguay, además de acompañar a Omar Gutiérrez, tuvo una participación en el programa humorístico "Se lo que viste". Incluso salió en Carnaval: en 2023 acompañó a los humoristas maragatos Sociedad Anónima.

Un colorado todo terreno

Pero además de su aparición en la televisión, el Colorado desarrollaba tareas informales como comisionista en Playa Pascual, donde vivía. Allí, vecinos y comerciantes que no podían trasladarse a la capital les confiaban trámites, pagos y encargos.

En los últimos años había padecido diversas afecciones, además de varias patologías: era diabético, hipertenso y a fines de 2024 sufrió un ACV.

Tras una mala experiencia en un residencial en Sauce, la Intendencia de Canelones le dio alojamiento en el Hogar de Pando. Allí falleció este miércoles gris y lluvioso.

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