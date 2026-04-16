Sin anunciarlo, en silencio, se fue este jueves 16 de abril Luis Alberto Mulhethaler, conocido por los uruguayos como "El Colorado de Omar Gutiérrez". Tenía 73 años y un paro cardíaco le dijo que ya todo había terminado. Según allegados, se descompensó en el hogar municipal de Pando, donde residía. La asistencia médica no logró reanimarlo.
tenía 73 años
Triste noticia: falleció este jueves el "colorado de Omar"
Se descompensó en el hogar municipal de Pando, donde residía, y los médicos no pudieron reanimarlo; tenía 73 años.