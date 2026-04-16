Israel está atacando el sur del Líbano pese a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA). Un reportero afirmó que, pese a la tregua, la artillería israelí continúa bombardeando las localidades de Khiam y Dbeibine y que en la zona se puede oír fuego de ametralladoras.
Rompió la tregua en pocas horas
Israel atacó el sur del Líbano tras la entrada en vigor del alto el fuego
Este jueves 16 en Washington D.C. (EEUU), Israel y el Líbano habían acordado un alto el fuego por 10 días, pero el Estado hebreo la rompió a las pocas horas.