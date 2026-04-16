Israel atacó el sur del Líbano tras la entrada en vigor del alto el fuego

Israel está atacando el sur del Líbano pese a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA). Un reportero afirmó que, pese a la tregua, la artillería israelí continúa bombardeando las localidades de Khiam y Dbeibine y que en la zona se puede oír fuego de ametralladoras.