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Mundo Israel | Líbano | alto el fuego

Rompió la tregua en pocas horas

Israel atacó el sur del Líbano tras la entrada en vigor del alto el fuego

Este jueves 16 en Washington D.C. (EEUU), Israel y el Líbano habían acordado un alto el fuego por 10 días, pero el Estado hebreo la rompió a las pocas horas.

Líbano fue atacado por Israel pese al alto el fuego firmado este jueves en EEUU.

Líbano fue atacado por Israel pese al alto el fuego firmado este jueves en EEUU.
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Por Redacción Caras y Caretas

Israel está atacando el sur del Líbano pese a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA). Un reportero afirmó que, pese a la tregua, la artillería israelí continúa bombardeando las localidades de Khiam y Dbeibine y que en la zona se puede oír fuego de ametralladoras.

Otro reportero del NNA informó de sobrevuelos de un avión de reconocimiento israelí sobre la ciudad de Rashaya y las laderas occidentales del monte Hermón.

Acuerdo de alto el fuego

Israel y Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves 16 de abril en Washington D.C., tras más de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario, la tregua será de diez días, iniciando la misma esta jornada.

Según Times of Israel, Irán había advertido que rompería la tregua con EEUU si continuaban los ataques israelíes contra Líbano.

En este contexto, Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, indicó que poner fin al conflicto en Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego entre Irán y EEUU.

FUENTE: RT en Español

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