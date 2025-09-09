Uruguay cierra la Eliminatoria con la mira puesta en el Mundial 2026

El encuentro no concita la atención del público local en Santiago, considerando que el combinado trasandino ya no tiene chances de clasificar y se perderá su tercer Mundial consecutivo. Por el lado de la celeste, que ya cumplió el objetivo, la única motivación pasa por sumar para el ranking FIFA y subir en una tabla sudamericana que hoy la tiene en la tercera ubicación.

Uruguay tiene 27 puntos, 11 menos que el líder Argentina y uno por debajo del segundo que es Brasil.

El entrenador de la selección uruguaya hará siete cambios respecto a la alineación que empezó jugando el pasado jueves contra Perú. Solo repetirán como titulares Sebastián Cáceres, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Brian Rodríguez. Sergio Rochet podría ser el quinto, pero por una molestia arrancaría como suplente.

Los equipos

El equipo celeste saldría al campo de juego del Estadio Nacional Santiago sería con Sergio Rochet o Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

El banco de suplentes estará conformado por Rochet o Mele, Franco Israel, José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

El entrenador de Chile Nicolás Córdova apuesta a una renovación pensando en el próximo proceso eliminatorio, por lo que ya no hay jugadores de la camada histórica que le dio la selección trasandina sus primeras dos Copas América.

La Roja formaría con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Iván Román y Matías Sepúlveda; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton.