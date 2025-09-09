Acuerdo: Nacional no viaja a Colonia y el domingo enfrenta a Plaza en el Centenario

Por ese motivo y con las ganas que tiene el hincha de volver a su estadio y ver a su equipo, la dirigencia decidió poner precios populares en todas las tribunas.

Los socios de Nacional entrarán gratis en todas las tribunas del Parque Central, mientras que las generales tienen los siguientes precios:

Tribuna Abdon Porte $100. Tribuna Atilio García $200. Tribuma José María Delgado $200. La tribuna Héctor Scarone es exclusivamente para la hinchada de Plaza.

En lo estrictamente futbolístico, Pablo Peirano aún no paro el equipo que jugará ante el Pata Blanca por la Copa AUF Uruguay. Es muy probable que jugadores como Rómulo Otero, Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro y los dos colombianos, Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios sean titulares.

No será el equipo habitual que juega en el Clausura, pero viendo los nombres del plantel tricolor, no tendrá dificultades para afrontar la doble comapetencia con serias posibilidades de seguir avanzando.

Los números del Diente López

Obviamente en la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia no estará su goleador, Nicolás Diente López, pero si lo hará en domingo por el Clausura. Con los dos goles el pasado fin de semana ante Racing, López es el jugador uruguayos con mas goles convertidos. El popular Diente lleva 21 goles en lo que va de la temporada 2025 y con estos números supera a todos los goleadores uruguayos en el mundo. Ya marcó más que Luis Suárez, Diego Rossi, Giorgian de Arrascaeta.

Desde su llegada a Nacional en la temporada 2024, López lleva 33 goles y ya pasó los 50 goles con la camiseta de Nacional.