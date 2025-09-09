Hallan una granada de mano en una playa de Punta del Este

El hallazgo se produjo alrededor de las 17:30 horas, cuando un vecino dio aviso al 911. De inmediato, efectivos de la Prefectura de Punta del Este acudieron al lugar y constataron la denuncia. Posteriormente, la fiscal de 2º turno de Maldonado, Jessica Pereira, dispuso la intervención del Servicio de Material y Armamento.