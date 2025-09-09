Hallan una granada de mano en una playa de Punta del Este

Una situación inusual encendió las alarmas en Piedras del Chileno, Punta del Este, donde este lunes fue encontrada una granada de mano en aparente buen estado. El artefacto fue retirado por personal especializado del Ejército, que ahora investiga su procedencia.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El hallazgo se produjo alrededor de las 17:30 horas, cuando un vecino dio aviso al 911. De inmediato, efectivos de la Prefectura de Punta del Este acudieron al lugar y constataron la denuncia. Posteriormente, la fiscal de 2º turno de Maldonado, Jessica Pereira, dispuso la intervención del Servicio de Material y Armamento.
A las 19:00 arribaron artificieros del Batallón de Ingenieros de Combate IV, quienes inspeccionaron la granada y procedieron a retirarla de la playa sin incidentes.
Hallazgo poco común
Si bien en países marcados por conflictos bélicos aún son frecuentes los descubrimientos de explosivos antiguos —como en Alemania, Italia o Reino Unido—, en Uruguay los casos suelen estar vinculados a piezas desactivadas usadas con fines decorativos.
En este caso, sin embargo, se trató de una granada de fabricación moderna y en condiciones de uso, lo que convierte el hecho en una excepción.