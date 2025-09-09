Conocé los contenidos del pliego de licitación de la AUF para los derechos del fútbol uruguayo

Derechos Comerciales (Bloque I): Televisión abierta y por cable, con inclusión de resúmenes, highlights y contenidos near-live. Derechos de transmisión en plataformas streaming (OTT). Derechos audiovisuales internacionales. Sponsorship, merchandising, explotación de datos (live feeds y data feeds). Comercialización de otras competiciones bajo órbita AUF.

Producción Audiovisual (Bloque II): Producción y transmisión de partidos in situ. Provisión y operación de móviles de producción. Distribución de señal y soporte técnico para el VAR.

Producción Comercial (Bloque III): Gestión del kit comercial en días de partido. Cartelería física y sistemas LED perimetrales. Tapetes publicitarios 3D y otros accesorios comerciales.



Transparencia y cumplimiento

La AUF dispuso que todo el proceso sea verificado por un Equipo de Compliance y Transparencia independiente, con el fin de garantizar equidad y legalidad en la selección.

Las propuestas deberán presentarse en dos instancias:

SOBRE 1: requisitos habilitantes, documentación técnica y garantías.

SOBRE 2: oferta económica.

Las ofertas se presentarán de forma digital y deberán acompañarse de una garantía de mantenimiento de oferta.

Procedimiento y criterios de evaluación

El proceso de evaluación contempla tres dimensiones clave:

Experiencia y credenciales: historial positivo en la explotación de derechos de fútbol y otros deportes.

Estrategia comercial: visión de crecimiento, conocimiento del mercado, identificación de potenciales compradores y uso de datos y benchmarks.

Equipo humano: liderazgo con trayectoria en gestión deportiva y asesores especializados.

En el Bloque I (Derechos Comerciales) se adjudicará al mejor postor económico, mientras que en los Bloques II y III (Producción) se seleccionará la oferta más competitiva en términos de costo.

En caso de ofertas muy similares (diferencia menor al 5%), la AUF habilitará un período de mejora de precios en 48 horas.

Asimismo, se establece que la empresa Tenfield S.A. tendrá una única oportunidad de igualar la mejor propuesta económica en los lotes donde participe, aunque esta cláusula no podrá repetirse en futuras licitaciones.

"Si la empresa Tenfield S.A. compareció en la licitación con una oferta válida y respetando los precios mínimos establecidos, se le dará la oportunidad de igualar las ofertas en los lotes o sublotes en que hubiera ofertado. A estos efectos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la pre adjudicación, la AUF notificará notarialmente a Tenfield entregando testimonio notarial del contenido del SOBRE económico pre adjudicado en cada lote y de la presentación de mejora de precios si existieran. Tenfield dispondrá de un plazo de diez días hábiles para igualar alguno, algunos o todos los precios de los lotes en los que hubiera ofertado. En caso de vencer dicho plazo sin respuesta se considerará que Tenfield renunció a su derecho de igualación."

Reglas financieras y contractuales

Todos los pagos deberán realizarse directamente a la AUF, en dólares estadounidenses y de forma anticipada, mes a mes.

El incumplimiento reiterado podrá derivar en penalizaciones equivalentes a cuotas mensuales o anuales, e incluso en la rescisión automática del contrato.

La jurisdicción aplicable será la legislación uruguaya, con resolución de controversias en el ámbito de la Cámara de Comercio.

Exclusiones y requisitos

No podrán participar empresas en quiebra, en proceso de liquidación, con antecedentes de litigios contra la AUF en los últimos cinco años ni aquellas involucradas en el FIFA Gate. Tampoco se admitirán compañías vinculadas a jurisdicciones sancionadas por organismos internacionales.

Cronograma

El proceso establece un calendario preciso desde la publicación del llamado:

20 días: cierre de período de preguntas y respuestas.

40 días: recepción de propuestas (SOBRES 1 y 2).

55 días: anuncio de concursantes habilitados.

60 días: selección provisoria de mejores ofertas.

75-85 días: eventual ejercicio de derecho de igualación por parte de Tenfield S.A.

90 días: comunicación final de adjudicatarios.

Una apuesta estratégica

De acuerdo a la AUF se busca que los adjudicatarios compartan una visión de crecimiento conjunto, elevando la calidad de los productos audiovisuales, ampliando las oportunidades de patrocinio y mejorando la experiencia de los aficionados.