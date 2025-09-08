El Banco de Seguros del Estado (BSE) anunció la apertura de un concurso laboral para cubrir 13 puestos de administrativo especializado III en Montevideo, con un sueldo mensual de $57.000 nominales. Además, el proceso permitirá conformar una lista de prelación para futuras incorporaciones.
Llamado laboral
BSE abre hoy un llamado para cubrir 13 cargos de administrativo con un salario de $57.000
