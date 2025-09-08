Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Llamado laboral

BSE abre hoy un llamado para cubrir 13 cargos de administrativo con un salario de $57.000

Desde hoy hasta el 22 de septiembre de encuentra abierto un llamado laboral del BSE para cubrir 13 cargos administrativos

 BSE
El Banco de Seguros del Estado (BSE) anunció la apertura de un concurso laboral para cubrir 13 puestos de administrativo especializado III en Montevideo, con un sueldo mensual de $57.000 nominales. Además, el proceso permitirá conformar una lista de prelación para futuras incorporaciones.

Requisitos del llamado

Los aspirantes deberán presentar cédula y credencial vigentes, además de contar con Bachillerato aprobado o equivalente de UTU. En el caso de los postulantes mayores de 35 años, será necesario acreditar aportes a la seguridad social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años.

El tribunal también tendrá en cuenta la formación curricular en áreas vinculadas a Administración, Seguros, Marketing, Economía, Ingeniería, Derecho, Negocios y otros. Se valorará tanto el avance de carrera como la carrera completa.

Inscripciones y tareas

Las inscripciones estarán abiertas del 8 al 22 de setiembre exclusivamente a través del portal web del BSE, donde los interesados deberán completar el formulario en línea.

Los seleccionados desempeñarán tareas comerciales y operativas, que dependerán del sector en el que ingresen. Podrán trabajar en distintas áreas de la institución, incluyendo el Hospital BSE o los servicios en Casa Central (Mercedes 1051), entre otras dependencias.

Según las bases, el rol exige un equilibrio entre la atención al cliente y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

