BSE abre hoy un llamado para cubrir 13 cargos de administrativo con un salario de $57.000

Inscripciones y tareas

Las inscripciones estarán abiertas del 8 al 22 de setiembre exclusivamente a través del portal web del BSE, donde los interesados deberán completar el formulario en línea.

Los seleccionados desempeñarán tareas comerciales y operativas, que dependerán del sector en el que ingresen. Podrán trabajar en distintas áreas de la institución, incluyendo el Hospital BSE o los servicios en Casa Central (Mercedes 1051), entre otras dependencias.

Según las bases, el rol exige un equilibrio entre la atención al cliente y el cumplimiento de los objetivos institucionales.