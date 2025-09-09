Olaizola: "Cabildo Abierto ha estado más cerca del gobierno que de la coalición"

En un comunicado de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional que se publicó luego de haber analizado el presupuesto, señalaron que este se basa en la gestión presupuestaria anterior. ¿En qué áreas ven esa continuidad y qué es lo que valoran positivamente de la propuesta?

Nosotros entendemos que se utilizó como una línea base para hacer el presupuesto, lo que teníamos en el presupuesto anterior, y más concretamente la última Rendición de Cuentas que se trató hace unos pocos meses aquí en el Parlamento. Entonces, en ese sentido, creemos que lo que se habló de “carnaval electoral” y algunas adjetivaciones que hubieron, caen por su propio peso al tener en cuenta esto que estoy diciendo. Después, otro capítulo eran los compromisos de campaña del Frente Amplio y lo que se refleja en el presupuesto, que creemos que [es] bastante escaso en materia de presupuesto. Creo que si uno escucha las declaraciones del propio subsecretario [Martín] Vallcorba cuando dice que el programa de gobierno es imposible de pagar... Creo que es sintomático, no es cualquiera, es el dos del Ministerio de Economía y Finanzas el que dijo eso. Entonces, creo que fue bastante gráfico en cuanto a lo que era una propuesta electoral que presentó el Frente Amplio a la ciudadanía y lo que es la realidad del gobierno y lo que se puede cumplir. Creo que ahí hay un desfasaje y se está notando en esta primera semana que estamos teniendo el presupuesto acá y se está estudiando, y además se está notando también en distintos colectivos que tenían una esperanza o una expectativa de que se le cumpla con determinadas aspiraciones y que eso no va a pasar. Esto lo estamos viendo en el Parlamento, estamos recibiendo delegaciones, hablando con distintos actores. Creo que esto es, sobre todo, un problema de la interna del Frente Amplio. Porque también sabemos que hay algunos legisladores que son portavoces o están muy vinculados a algunos de estos colectivos. Eso supone también algunas tensiones internas, algunas diferencias que ya hasta en la prensa han salido en cuanto a visiones distintas de lo que tiene que ser el presupuesto.

Hablan de nuevos impuestos y debilitamiento de la regla fiscal. ¿Cuáles son las medidas que les preocupan?

Por un lado, había una promesa del presidente Orsi en el debate con Delgado de no subir impuestos y eso claramente no está siendo así. Ha sido reconocido, incluso, por el ministro de Economía (Gabriel Oddone) en la comparecencia del viernes pasado en el Parlamento. Eso es un dato de la realidad. Después, en los nuevos impuestos que ponen tienen distintas consecuencias. Por un lado está el impuesto mínimo global que afecta básicamente a empresas que facturan más de 750 millones de euros, que se dice que no cambiaría porque en realidad lo pagan en sus casas matrices. Ese impuesto lo pagarían acá. El riesgo es que algunas empresas opten por irse del país a lugares donde no les aplican este impuesto mínimo global y la afectación consiguiente. Esto es una cosa que nos preocupa, esperemos que no pase. Después también está el cambio en el régimen del impuesto TEMU. Entendemos que este tema está teniendo un impacto en algunos sectores de la economía. También es cierto que mucha gente que tiene menguados ingresos y es una vía de salida también para poder conseguir algunos artículos y objetos para su diario vivir. Este impuesto en definitiva no beneficia al pequeño comercio o al mediano comercio uruguayo, sino que recauda para el Estado, son dos cosas distintas. Si tú querés beneficiar al pequeño y mediano comercio, tenés que tomar otras medidas para aliviar la carga tributaria, para mejorar la actividad diaria, no poner impuestos para recaudar la DGI. Entonces, me parece que la medida no es la correcta, es simplemente afectar a gente que yo creo que tiene pocos ingresos y que estaba utilizando este mecanismo. Después hay algunos cambios en el régimen de franquicias que van en la misma línea. Entonces, hay una afectación en ese tema, sobre todo en la palabra dada de que no iba a haber cambio de impuestos. Yo recuerdo que, incluso, el ministro había dicho en campaña que en ese tema no se quería comprometer, como que dejó una puerta abierta. Tal vez ya tenía la idea de algún cambio de este tipo en aquel momento, porque él dijo que no se quería comprometer, pero el presidente que está por encima de todo, se había comprometido. Así que ahí sí hay una diferencia.

En materia de seguridad, ustedes dicen que pese a que hubo un aumento presupuestal para la seguridad, en este presupuesto hay ausencia de un plan en ese sentido. ¿Qué tipo de plan esperaban?

Nosotros esperábamos que al llegar, el gobierno presentara un plan de seguridad. Es uno de los principales temas de preocupación de los uruguayos. Se había hecho mucho hincapié en ese tema en los años previos. Lejos de presentar un plan, se nos dijo que el plan se iba a hacer para el año que viene, y que mientras tanto se convocaría una mesa de diálogo para conseguir aportes de los distintos partidos y generar algunas políticas. Realmente, no era lo que nosotros esperábamos. Esperábamos que una de las prioridades del nuevo gobierno fuera un plan en materia de seguridad. Pero bueno, se optó por esa línea y el propio ministro Negro ha reconocido que él espera para el primer semestre del año que viene poder tener un plan de seguridad.

¿Cómo imaginas que va a ser la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados?

Una negociación presupuestal siempre implica concesiones y negociaciones. Desde la oposición, desde el Partido Nacional, hemos tenido una voluntad negociadora. Yo te diría que el diálogo con Diputados ha sido fluido, no hemos tenido ningún episodio que sea distinto a lo que es el funcionamiento parlamentario habitual. A mí me toca la coordinación de bancada por el Partido Nacional con el presidente de la Cámara y con los distintos partidos. Tenemos una mesa de coordinación interpartidaria que funciona habitualmente sin problemas.

Hay cosas que a veces son más fuego de artificio en la prensa.Creo que hay dos escenarios: el Senado y la Cámara de Diputados. En Diputados te diría que el diálogo es habitual, por lo cual yo creo que a nivel de presupuesto no debería cambiar la tónica y nosotros tenemos una actitud constructiva en ese sentido. Obviamente no vamos a votar cosas que no estemos de acuerdo, no vamos a votar incrementos de impuestos, seguramente no vamos a estar votando algunas medidas que afecten la seguridad jurídica, que nos parece que es importante. Hay una iniciativa de que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial. Eso nos parece realmente grave, desacertado y me parece que Uruguay tiene una trayectoria de respeto a la seguridad jurídica, y que esto lo han mantenido todos los gobiernos. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos en las medidas que se tomen de este tipo, que no vayan a afectar una imagen internacional bien ganada de nuestro país. Entonces, medidas como esas sí nos van a tener enfrente y ya algunos voceros del partido las han cuestionado. Pero estamos abiertos a dialogar, a mejorar el presupuesto y hacer aportes desde nuestra visión.

¿Qué opina del hecho de que Cabildo Abierto, uno de sus socios de coalición, esté dispuesto a acompañar la propuesta de presupuesto del Frente Amplio? ¿Cree que esa postura genera algún tipo de tensión adicional dentro de la coalición?

En los últimos meses, Cabildo Abierto ha dado un paso al costado de la coalición y está negociando con el gobierno en varios temas puntuales, con absoluta libertad. El último fue el de la comisión investigadora de María Dolores, y ha tenido coincidencias en los hechos y ha votado junto con el gobierno. Ese es un dato de la realidad y es una pregunta para los legisladores de Cabildo Abierto, pero es un dato de la realidad que Cabildo Abierto ha estado más cerca del gobierno que de la Coalición republicana en estos primeros meses del primer año de gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo van a seguir para adelante? No sabemos, hemos visto que ha tenido un costo en materia de dirigentes que han expresado su molestia o han abandonado el partido por estas decisiones, pero eso lo tendrán que procesar ellos internamente y ver cuál es el posicionamiento que tienen respecto al electorado de Cabildo Abierto y respecto a la situación política, al mapa político actual que hoy tenemos en el Parlamento.

La coordinación de la bancada blanca y el nuevo proyecto de Martín Lema

Puso su cargo de coordinador de la bancada de diputados a disposición tras la ruptura del sector Aire Fresco, y luego se confirmó que continuaría. ¿Qué sucedió exactamente?

En realidad, yo fui nombrado en la coordinación de la bancada del Partido Nacional por el sector Aire Fresco, cuando junto al senador Martín Lema, en grupo de compañeros, decidimos generar una corriente propia. Le ofrecimos al sector dejar la coordinación porque habíamos sido propuestos por el sector. Luego de unos días de análisis, el senador (Joe Luis) Falero me comunicó que en nombre de Aire Fresco le parecía lo razonable que siguiera en la coordinación y así fue, no fue más que eso. Nos pareció de orden ofrecer poner a disposición el cargo. Recibimos mucho apoyo para seguir trabajando junto con Rodrigo Goñi, que es el coordinador alterno, y la palabra del senador Falero, que hizo una gestión de buenos oficios, sirvió para que siguiera. Seguimos trabajando hasta el final del año, hasta que venga el nuevo coordinador.

A raíz de esa salida de Aire Fresco, ¿cómo quedó su relación con el resto de los legisladores del sector?

No hubo problema con nadie, porque fue una decisión tomada, fue bien explicada. El objetivo que tenemos es generar un nuevo movimiento dentro del partido. Esto no es algo contra nadie, sino que es al revés, es algo positivo, es generar un nuevo espacio en el partido que entendemos que es necesario y que además lo hemos escuchado de muchos militantes y de muchos compañeros que veían la necesidad de generar un nuevo espacio. Ese es el objetivo y por eso se transmitió en esos términos y que en definitiva es la verdadera razón de generar este movimiento. Creo que no hubo mayores problemas ni cortocircuitos, porque la gente entendió realmente la motivación de generar este movimiento.

¿Cuáles son las aspiraciones de este nuevo sector que encabeza Martín Lema? ¿Van a apuntar a lo departamental o es más un movimiento nacional?

Es un movimiento nacional. Es natural que, al liderarlo Martín Lema —que tiene una presencia muy fuerte en Montevideo con la candidatura a la intendencia y que, además, ya ha dicho que aspira a seguir trabajando en los temas del departamento—, vaya a tener una impronta muy fuerte en esos temas. Pero es un movimiento nacional, que hoy tiene algunos legisladores del interior, tiene un diputado de Rocha, el intendente de Rocha, un diputado de Salto, hay otros compañeros que seguramente en los próximos tiempos se sumen también de departamentos del interior. Entonces, este es un proceso que nosotros entendemos que es de acumulación y tomamos la decisión de hacerlo ahora justamente porque estábamos bien lejos de un proceso electoral. No queríamos que se interpretara que este movimiento tenía una razón de ser meramente electoral, sino que es un proyecto político para construirlo con tiempo, que se vaya afirmando, poder trasladar las motivaciones, los postulados, ir conformandolo, tomarnos el tiempo para ir charlando con distintos compañeros de todo el país y tenemos que ir generando una apoyatura muy importante para el movimiento. Pero queremos ir en ese sentido, que no sea una alianza electoral o solamente un tema de oportunidad del momento, sino que sea un movimiento a mediano plazo, una cosa realmente con buenas raíces y por eso fue que lo anunciamos este año.