"Van 4": Francia, el país que colecciona primeros ministros

Mientras tanto, mañana habrá protestas masivas en las calles de París contra la austeridad y contra el propio Macron, lo que promete aumentar la sensación de crisis permanente.

“Hay un dicho que dice que la definición de locura es repetir lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente”, reflexionó Roger Cohen, jefe de la oficina en París. Y Francia parece decidida a comprobarlo.

La conclusión es inquietante, lo que antes era excepcional —la caída de un gobierno— hoy es apenas rutina. Francia, tierra de revoluciones, se ha vuelto ingobernable bajo la lógica de los extremos. Sin tradición de coaliciones como Alemania o Italia, la política francesa parece atrapada en un callejón sin salida, donde cada primer ministro es apenas el protagonista efímero de una tragicomedia nacional.