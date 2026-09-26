Peñarol lo ganó en la hora ante Boston River

Boston River intentó reaccionar, pero el trámite se mantuvo parejo durante buena parte del primer tiempo. Peñarol tampoco consiguió ampliar la diferencia y se fue al descanso con la mínima ventaja.

Boston River encontró el empate

En el complemento, el equipo rojiverde salió en busca de la igualdad y consiguió su premio. Francisco Bonfiglio apareció para marcar el 1-1 y devolverle incertidumbre al partido.

Con el empate, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque Peñarol tuvo que esperar hasta los minutos finales para encontrar la solución.

A los 75 minutos ingresó Abel Hernández y el delantero terminó siendo decisivo. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, llegó el cuarto minuto de descuento.

Hernández apareció en el área y conectó un cabezazo en palomita para vencer al arquero de Boston River y establecer el 2-1 definitivo a los 92 minutos.

El festejo llegó sobre el cierre y le permitió a Peñarol sumar tres puntos importantes en su pelea por el Clausura y, especialmente, conservar el primer lugar de la Tabla Anual.

En el Torneo Clausura, Peñarol alcanzó los 15 puntos y se mantiene entre los primeros puestos, aunque Montevideo City Torque continúa como líder con 18 unidades. En la Anual, en cambio, el aurinegro conserva el liderazgo en solitario con 58 puntos.