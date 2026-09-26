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Deportes Club Atlético Peñarol | Abel Hernández |

Peñarol lo ganó en la hora ante Boston River

Peñarol venció 2-1 a Boston River con un cabezazo de Abel Hernández en el descuento y sigue como líder de la Tabla Anual.

Peñarol derrotó 2-1 a Boston River en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura.

Peñarol derrotó 2-1 a Boston River en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura.
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol derrotó 2-1 a Boston River en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura y consiguió una agónica victoria gracias a un cabezazo de Abel Hernández en los descuentos. El triunfo le permitió llegar a 15 puntos en el campeonato y mantener el liderazgo de la Tabla Anual, con 58 unidades.

El partido se disputó sin hinchas de Peñarol en las tribunas, debido a la sanción impuesta al club tras los incidentes registrados en el clásico.

El aurinegro comenzó arriba en el marcador a los 10 minutos. Luego de un inicio sin demasiadas situaciones, Matías Arezo bajó un centro enviado desde la izquierda y Lucas Ferreira apareció para resolver con una especie de chilena y poner el 1-0.

Boston River intentó reaccionar, pero el trámite se mantuvo parejo durante buena parte del primer tiempo. Peñarol tampoco consiguió ampliar la diferencia y se fue al descanso con la mínima ventaja.

Boston River encontró el empate

En el complemento, el equipo rojiverde salió en busca de la igualdad y consiguió su premio. Francisco Bonfiglio apareció para marcar el 1-1 y devolverle incertidumbre al partido.

Con el empate, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque Peñarol tuvo que esperar hasta los minutos finales para encontrar la solución.

A los 75 minutos ingresó Abel Hernández y el delantero terminó siendo decisivo. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, llegó el cuarto minuto de descuento.

Hernández apareció en el área y conectó un cabezazo en palomita para vencer al arquero de Boston River y establecer el 2-1 definitivo a los 92 minutos.

El festejo llegó sobre el cierre y le permitió a Peñarol sumar tres puntos importantes en su pelea por el Clausura y, especialmente, conservar el primer lugar de la Tabla Anual.

En el Torneo Clausura, Peñarol alcanzó los 15 puntos y se mantiene entre los primeros puestos, aunque Montevideo City Torque continúa como líder con 18 unidades. En la Anual, en cambio, el aurinegro conserva el liderazgo en solitario con 58 puntos.

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