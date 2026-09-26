Nacional venció a Cerro Largo y sigue prendido en la pelea

Tres minutos después, Lozano volvió a generar peligro con un córner cerrado que complicó al arquero tricolor. En el segundo palo, Alexis Piegas estuvo cerca de conectar de cabeza. A los 9’, Alexis Segovia probó con un remate cruzado que pasó apenas afuera.

Nacional recién llegó con peligro a los 12’, cuando Tomás Viera conectó de cabeza un tiro de esquina, aunque el balón terminó en las manos de Pedro González.

El equipo local siguió buscando y tuvo otra oportunidad a los 36’, con un remate lejano de Santiago Marcel que se desvió en el camino y terminó nuevamente en córner. Antes del descanso, Alejandro Martínez ejecutó un tiro libre que Luciano Boggio cabeceó apenas afuera.

Nacional reaccionó y golpeó dos veces

El trámite cambió en el complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, Maximiliano Silvera quedó mano a mano con González y definió cruzado, pero su remate dio en el palo.

A los 30 minutos llegó la apertura del marcador. Nicolás Ramos dejó corto un rechazo tras un pase largo, Gastón Martirena recuperó la pelota sobre la derecha y envió un centro al área. Tiziano Correa apareció para conectar de cabeza y cruzar la pelota contra un palo.

Cerro Largo tuvo una respuesta inmediata y pudo empatar apenas dos minutos después. Axel Pandiani recibió en el centro del ataque y se encontró con una gran intervención de Mejía, que primero tapó el remate y luego consiguió quitarle la pelota de los pies al delantero.

El Arachán siguió buscando, pero Nacional aprovechó un error defensivo para liquidar el partido. A los 57’, Cerro Largo intentó salir jugando desde el fondo y su arquero entregó la pelota directamente a Maximiliano Gómez. El delantero quedó de frente al arco y definió sin inconvenientes para establecer el 2-0.

Con la ventaja, Nacional manejó el partido y estuvo cerca del tercero. Martirena ejecutó un tiro libre lateral que pasó cerca del travesaño, mientras que Mejía volvió a responder a los 74’, esta vez ante un remate frontal de Santiago Franca.

En los minutos finales, Cerro Largo tuvo una última oportunidad para descontar: Diego Daguerre conectó un cabezazo que terminó estrellándose contra el travesaño.

El pitazo final confirmó el triunfo de Nacional, que encadenó su tercera victoria consecutiva entre todas las competencias y alcanzó nueve partidos sin conocer la derrota. El equipo tricolor sigue así en carrera tanto en el Clausura como en la pelea por la Tabla Anual.

Para Cerro Largo, el Clausura continúa siendo una cuenta pendiente: tras ocho fechas, el conjunto arachán todavía no consiguió sumar una victoria.