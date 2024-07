Peñarol se decidió por Báez y negocia por Boggio

El futuro de Babi

Novick también habló sobre el futuro de Babi. “Es una muy buena persona y nunca bajó los brazos. No es el jugador que hemos contratado y hasta ahora no ha rendido todo lo que vimos cuando Diego (Aguirre) nos dijo que apuráramos el contrato, pero me alegra porque sabemos que los jugadores tienen momentos. Sin dudas él no estaba en su mejor momento y no estaba adaptado al juego de Diego”, explicó.

Novick ponderó la “valentía” del entrenador porque “había que poner a Babi faltando cinco minutos”, y valoró que el brasileño “seguía entrenando y metiendo” aun “sabiendo lo que pasaba y que se le estaba buscando una salida”.

Consultado por Luciano Boggio, actualmente en Lanús, dijo que “Peñarol necesita un jugador más en el mediocampo” y que “las negociaciones recién empezaron”. “Luciano está en Lanús, se empezaron conversaciones y a Diego le gusta. Es posible que se concrete. Lanús está dispuesto a negociarlo y vamos a apurar porque hay que resolverlo pronto. Veremos las alternativas entre comprarlo y traerlo a préstamo. Él quiere venir”, señaló.