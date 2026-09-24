Peñarol juega ante Danubio por la Copa AUF Uruguay pero con la cabeza en el Clausura

Pero además, existe un dato llamativo y es que, pese a jugar sin público desde el clásico por las sanciones del Comisión Disciplinaria de la AUF, Peñarol no perdió.

Más allá del partido de esta tarde ante Danubio donde Peñarol jugará con suplentes y varios juveniles, el carbonero le apunta al partido del próximo sábado ante Boston River por la octava del Clausura.

Luego de enfrentar al Sastre, Diego Aguirre y su plantel tendrán la difícil tarea de derribar el invicto Montevideo City Torque en el Clausura, ya que el juego fue reprogramado para el próximo miércoles 30 de setiembre a las 20:00 en el Centenario, sabiendo que si gana, tomará aún más aire en la acumulada.

El descanso será breve porque para la novena etapa deberá afrontar otro cruce trascendental ante el rival al que no le ha podido ganar en el año y que también le pisa los talones en la Anual: Racing. En el Apertura cayó ante el campeón por 2-1 y luego empató 1-1 por el Intermedio, título que el mirasol se adjudicó.

La recta final del campeonato no está fácil, pero Peñarol tiene una ventaja y es que depende de sí mismo.

Lo que le queda en el Clausura

Fecha 8: Peñarol vs. Boston River

Fecha 9: Racing vs. Peñarol

Fecha 10: Peñarol vs. Progreso

Fecha 11: Liverpool vs. Peñarol

Fecha 12: Juventud vs. Peñarol

Fecha 13: Wanderers vs. Peñarol

Fecha 14: Defensor Sporting vs. Peñarol

Fecha 15: Peñarol vs. Cerro Largo