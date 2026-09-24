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Deportes Club Atlético Peñarol | Clausura | Aguirre

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Peñarol juega ante Danubio por la Copa AUF Uruguay pero con la cabeza en el Clausura

Con un equipo alternativo el aurinegro enfrenta a Danubio en la Curva, mientras el técnico prepara el equipo para el Clausura.

El técnico de Peñarol Diego Aguirre colocará un equipo alternativo ante Daubio.

El técnico de Peñarol Diego Aguirre colocará un equipo alternativo ante Daubio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol visitará este jueves a partir de la hora 15:30 a Danubio en Jardines del Hipódromo, por la última fecha de la Copa AUF Uruguay. El mirasol ya está clasificado para la siguiente ronda por lo cual Diego Aguirre colocará un equipo suplente con varios juveniles.

Pero lo más preocupante es que el carbonero comenzará una seguidilla de partidos difícil pero que lo pueden llevar a lo más alto del Liga AUF Uruguaya y de la Copa AUF Uruguay. Diego Aguirre sabe que los clásicos han sido, de alguna manera, su debe en este ciclo con Peñarol. A eso hay que sumarle que no pudo levantar el trofeo del Torneo Apertura y, por ende, necesita ganar el Clausura o la Tabla Anual —en el mejor de los casos ambos—, para no estar otra temporada sin ser campeón.

Pese a que empató el siguiente partido al clásico ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay (alineando la mayoría de suplentes) en la Liga AUF Uruguaya logró encontrar la fuerza para reponerse con un puntaje perfecto: goleó a uno de los peores Danubio de los últimos tiempos por 4-0 sin despeinarse, le ganó 3-1 a un flojo Albion en el Estadio Centenario y selló una victoria clave por 2-1 ante Cerro en el Tróccoli.

Pero además, existe un dato llamativo y es que, pese a jugar sin público desde el clásico por las sanciones del Comisión Disciplinaria de la AUF, Peñarol no perdió.

Más allá del partido de esta tarde ante Danubio donde Peñarol jugará con suplentes y varios juveniles, el carbonero le apunta al partido del próximo sábado ante Boston River por la octava del Clausura.

Luego de enfrentar al Sastre, Diego Aguirre y su plantel tendrán la difícil tarea de derribar el invicto Montevideo City Torque en el Clausura, ya que el juego fue reprogramado para el próximo miércoles 30 de setiembre a las 20:00 en el Centenario, sabiendo que si gana, tomará aún más aire en la acumulada.

El descanso será breve porque para la novena etapa deberá afrontar otro cruce trascendental ante el rival al que no le ha podido ganar en el año y que también le pisa los talones en la Anual: Racing. En el Apertura cayó ante el campeón por 2-1 y luego empató 1-1 por el Intermedio, título que el mirasol se adjudicó.

La recta final del campeonato no está fácil, pero Peñarol tiene una ventaja y es que depende de sí mismo.

Lo que le queda en el Clausura

Fecha 8: Peñarol vs. Boston River

Fecha 9: Racing vs. Peñarol

Fecha 10: Peñarol vs. Progreso

Fecha 11: Liverpool vs. Peñarol

Fecha 12: Juventud vs. Peñarol

Fecha 13: Wanderers vs. Peñarol

Fecha 14: Defensor Sporting vs. Peñarol

Fecha 15: Peñarol vs. Cerro Largo

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