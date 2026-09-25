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Cultura y espectáculos Maldonado | Las huellas del fuego |

"Las huellas del fuego"

Alfonsina Maldonado: "Desde muy pequeña aprendí a transformar el dolor en inspiración y en sueños."

La deportista uruguaya presenta una nueva serie en streaming en donde comparte su historia durante una de sus competencias más desafiantes.

Alfonsina Maldonado: Las huellas del fuego

Alfonsina Maldonado: "Las huellas del fuego"
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Por Martin Imer

Existen pocos ejemplos de productos audiovisuales, tanto cinematográficos como televisivos, que se centren específicamente en el mundo de la equitación; habría que remontarse a películas como Alma de héroe, con Tobey Maguire, Secretariat o Persiguiendo un sueño como referentes dentro de un género deportivo que sin dudas merece más exponentes. Afortunadamente, desde el Río de la Plata se presenta una nueva serie documental que suma un capítulo más dentro de los contenidos sobre este deporte, en esta oportunidad junto a una de las atletas ecuestres más destacadas dentro de nuestro país, Alfonsina Maldonado.

Las huellas del fuego, nuevo documental de ESPN Films que se estrena de manera global en la plataforma Disney+ sigue a Maldonado durante una de las competencias más desafiantes, a nivel físico y emocional, que ha aceptado en su carrera: atravesar la Patagonia argentina a caballo. Mientras la atleta se enfrenta a las múltiples dificultades que plantea la competencia, el documental también nos permite adentrarnos en su propia historia de vida y cómo logró salir adelante luego de enfrentarse, desde muy pequeña, a múltiples operaciones luego de sufrir un accidente que le provocó quemaduras de primer grado en gran parte de su cuerpo. Intercalando las intensas imágenes de la Patagonia con los dolorosos recuerdos de la protagonista, el resultado final es una oda al poder de resistencia de los seres humanos y su constante lucha contra las adversidades, inspirando a los espectadores a seguir adelante y luchar por lo que quieren conseguir en la vida. A propósito de este estreno, y luego de una emotiva avant-premiere con la participación de Maldonado y varias figuras invitadas, pudimos conversar con su protagonista sobre el mundo ecuestre en los medios y el origen de este nuevo proyecto.

¿Cómo surge este nuevo documental?

El documental surge a través del director Julián Dabien, con quien tuve esa primera instancia, y luego se sumó Ramón (Cardini) de Neto films y bueno, ellos encontraron que era una historia increíble, con un paisaje extraordinario como la Patagonia y se daba todo para que en esa carrera se pudiera contar la historia; aparte, una carrera donde también yo me iba a someter a situaciones físicas, y en donde mis dolores comunes iban a aumentar, ahí íbamos a poder dejar un lindo mensaje para lo que es Disney y ESPN, es ese espíritu de superación, de lucha, de ir, de atreverse.

¿Sentis que el universo ecuestre tiene una justa representación en contenidos audiovisuales o hace falta más?

El mundo de la equitación, la verdad que es un mundo muy poco visible. Justamente estos días he recibido mensajes de muchos jinetes, como de Suiza, España, de Bélgica, de Italia, preguntándome dónde lo pueden ver y también diciéndome que es un logro muy increíble para el mundo de la equitación, así que me siento honrada, agradecida, y es como que uno no puede creer, pero sí, hemos recibido muchísimos mensajes de muchos países donde lo quieren ver y lamentablemente aún no sabemos si en esos países va a estar habilitado para verse.

¿Cómo es hoy el mundo de la equitación en Uruguay y cómo se compara a cuando tu empezaste en él?

El mundo de la equitación en Uruguay, si bien ha evolucionado, sigue siendo un universo muy pequeño, donde nos falta muchísimo. Y bueno, he tenido la suerte y también la valentía, desde aquel momento, con 21 años, cuando decidí irme a Europa, viendo que los mejores jinetes estaban allá, los mejores caballos y pistas, y después lo que son todos los eventos internacionales. Así que, si bien hemos evolucionado, aún falta más. Y es importante esto demostrarlo.

Tu historia y tus logros transmiten un fuerte mensaje de esperanza y superación ante las adversidades. ¿Qué te genera el saber que ese mensaje se va a transmitir de forma masiva a través de streaming?

Estoy como emocionada, me cuesta muchísimo dimensionar, agradecida, como te mencione antes, he recibido mensajes de otras partes con muchos elogios y sobre todo --- me emociono... Solo yo sé el camino que he hecho, pero sobre todo sé que yo nunca he dejado de luchar por mis sueños, por mis metas, he confiado siempre en mí y sobre todo he querido dejar un legado, dado que tengo una fundación para niños quemados como yo, donde desde muy pequeña aprendí a transformar el dolor en inspiración y en sueños, así que eso nunca me ha dejado detener y me parece lo más hermoso que he hecho en mi vida y voy a seguir haciendo, como es luchar ahora por mis próximos juegos. Creo que es mi historia, es mi sello, el luchar sin descanso, luchar sin rendirme e ir por más siempre. Me genera mucha vida, me genera no desperdiciar mis días sin vivirlos plenamente.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Los próximos desafíos son Los Ángeles 2028 y le pido a Dios que esto sea la gran puerta para todo lo que necesitamos para concretarlo, que como siempre son los sponsors: que lleguen fácilmente y nos digan "vamos, vamos contigo, vamos contigo" (risas).

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