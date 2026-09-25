Alfonsina Maldonado: "Desde muy pequeña aprendí a transformar el dolor en inspiración y en sueños."

¿Sentis que el universo ecuestre tiene una justa representación en contenidos audiovisuales o hace falta más?

El mundo de la equitación, la verdad que es un mundo muy poco visible. Justamente estos días he recibido mensajes de muchos jinetes, como de Suiza, España, de Bélgica, de Italia, preguntándome dónde lo pueden ver y también diciéndome que es un logro muy increíble para el mundo de la equitación, así que me siento honrada, agradecida, y es como que uno no puede creer, pero sí, hemos recibido muchísimos mensajes de muchos países donde lo quieren ver y lamentablemente aún no sabemos si en esos países va a estar habilitado para verse.

¿Cómo es hoy el mundo de la equitación en Uruguay y cómo se compara a cuando tu empezaste en él?

El mundo de la equitación en Uruguay, si bien ha evolucionado, sigue siendo un universo muy pequeño, donde nos falta muchísimo. Y bueno, he tenido la suerte y también la valentía, desde aquel momento, con 21 años, cuando decidí irme a Europa, viendo que los mejores jinetes estaban allá, los mejores caballos y pistas, y después lo que son todos los eventos internacionales. Así que, si bien hemos evolucionado, aún falta más. Y es importante esto demostrarlo.

Tu historia y tus logros transmiten un fuerte mensaje de esperanza y superación ante las adversidades. ¿Qué te genera el saber que ese mensaje se va a transmitir de forma masiva a través de streaming?

Estoy como emocionada, me cuesta muchísimo dimensionar, agradecida, como te mencione antes, he recibido mensajes de otras partes con muchos elogios y sobre todo --- me emociono... Solo yo sé el camino que he hecho, pero sobre todo sé que yo nunca he dejado de luchar por mis sueños, por mis metas, he confiado siempre en mí y sobre todo he querido dejar un legado, dado que tengo una fundación para niños quemados como yo, donde desde muy pequeña aprendí a transformar el dolor en inspiración y en sueños, así que eso nunca me ha dejado detener y me parece lo más hermoso que he hecho en mi vida y voy a seguir haciendo, como es luchar ahora por mis próximos juegos. Creo que es mi historia, es mi sello, el luchar sin descanso, luchar sin rendirme e ir por más siempre. Me genera mucha vida, me genera no desperdiciar mis días sin vivirlos plenamente.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Los próximos desafíos son Los Ángeles 2028 y le pido a Dios que esto sea la gran puerta para todo lo que necesitamos para concretarlo, que como siempre son los sponsors: que lleguen fácilmente y nos digan "vamos, vamos contigo, vamos contigo" (risas).