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Deportes Rampla Juniors | Primera Amateur |

Por deudas salariales

Plantel de Rampla Juniors dejó de entrenar y amenaza con no presentarse a jugar

El plantel del equipo que juega en la Primera Amateur anunció que jugarán ante Rocha "por respeto a los hinchas" pero exige el pago sino se retirarán del torneo

Plantel de Rampla Juniors.

Plantel de Rampla Juniors.
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El momento que atraviesa Rampla Juniors es realmente preocupante. El histórico club picapiedra, que hoy disputa la Primera Amateur del fútbol uruguayo, estuvo a punto de no participar por falta de pagos. En las últimas horas, el plantel emitió un comunicado en dónde amenazan con retirarse de la competencia.

Los jugadores denunciaron que no se les pagaron los meses de abril y mayo y “ante la nula respuesta para resolver la situación” el plantel decidió dejar de presentarse a entrenar “hasta tener una solución”. Agregaron que esta decisión fue informada “con antelación” a los responsables.

“Únicamente por respeto al hincha nos presentaremos el día sábado a jugar ante Rocha , pero de no encontrar una solución al problema, este sería el último al que este plantel se presentará”, amenazaron.

Comunicado Rampla Juniors

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