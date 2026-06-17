El momento que atraviesa Rampla Juniors es realmente preocupante. El histórico club picapiedra, que hoy disputa la Primera Amateur del fútbol uruguayo, estuvo a punto de no participar por falta de pagos. En las últimas horas, el plantel emitió un comunicado en dónde amenazan con retirarse de la competencia.
Por deudas salariales
Plantel de Rampla Juniors dejó de entrenar y amenaza con no presentarse a jugar
El plantel del equipo que juega en la Primera Amateur anunció que jugarán ante Rocha "por respeto a los hinchas" pero exige el pago sino se retirarán del torneo