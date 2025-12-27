Presidente de la AFA "Chiqui" Tapia imputado por presunta retención indebida de aportes

La causa se inició a partir de una presentación realizada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la denuncia se indicó que la AFA, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires, habría retenido tributos y contribuciones de la seguridad social por $19.353.545.843,85 y no los habría depositado una vez vencido el plazo legal de 30 días. Los hechos abarcan retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.

ARCA encuadró los hechos bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N.º 27.430. El artículo 4° establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años” quien obtenga beneficios fiscales mediante declaraciones engañosas u ocultaciones, mientras que el artículo 7° tipifica la evasión simple de aportes a la seguridad social cuando el monto evadido supere los $80.000 por mes, con penas de dos a seis años de prisión.