La Justicia imputó, este viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, en una investigación penal por la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.
Presidente de la AFA "Chiqui" Tapia imputado por presunta retención indebida de aportes
Denuncian que la AFA adeuda más de $19.000 millones de los últimos dos años por presunta retención de tributos y aportes previsionales no ingresados en plazo.