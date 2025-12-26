UTE, Antel y OSE definieron las nuevas tarifas a partir del 1° de enero

En relación a UTE se piensa en ajustes diferenciados según la modalidad de consumo. Las tarifas residenciales tendrán un ajuste promedio del 3,3%, ubicándose por debajo del promedio general del 4%.

Se anuncia que el impacto para la tarifa residencial simple será bajo, siendo un ajuste del 2,93%, alcanzando a mas de un millón de clientes.

Mientras tanto, las tarifas no residenciales se ajustarán en el entorno del 4% en función de los costos relativos de cada categoría de consumo.

El directorio de Antel resolvió un aumento promedio del 3,5% para sus tarifas alcanzando tanto a los planes de datos móviles para celulares como a los servicios de internet en hogares.

Los usuarios de telefonía móvil y servicios de internet verán ajustados sus planes mensuales en una proporción inferior al crecimiento general de precios esperado para el próximo año. Ambas propuestas fueron enviadas al Poder Ejecutivo, que deberá analizarlas y aprobarlas para que entren en vigencia a partir de enero de 2026.

OSE aumenta 8,5%

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del 1° de enero, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, donde se propone un aumento menor (4,8%).

Esta propuesta contempla, por un lado, la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el importante plan de inversiones previsto por el organismo.

El porcentaje mencionado de 8,5% de aumento, representa para el 90 % de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes), un aumento en el entorno de $70 por mes en su factura. Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes.

Este aumento adicional del 3,7% no será aplicado a los usuarios considerados socioeconómicamente vulnerables, tales como beneficiarios del MIDES y Tarifa Social.

En estos casos el aumento será del entorno de $10 por mes para consumos de hasta 15m3 de agua. Y si además cuentan con servicio de saneamiento el aumento será de aproximadamente $ 21 por mes.