Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Bengoechea | comerciantes |

otra vez a la cancha

Pablo Bengoechea vuelve al ruedo y dirigirá en Perú

El entrenador uruguayo de 60 años volverá a ocupar el rol de entrenador luego de llegar a un acuerdo con el club Comerciantes de Segunda División de Perú.

Pablo Bengoechea vuelve al ruedo.

Pablo Bengoechea vuelve al ruedo.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Pablo Bengoechea volverá a dirigir de manera profesional, luego de cinco años sin cumplir esa actividad. El uruguayo de 60 años, será el nuevo entrenador de Comerciantes, club que milita en la Segunda División de Perú, tras lo que fue su pasaje como gerente deportivo de Peñarol.

"El recreo se va terminando. La hoja de ruta del 2026 ya se está diseñando en la pizarra de 'El Profesor'. Llega un DT multicampeón para el club más querido y popular de la liga 2", escribió la cuenta oficial del club peruano, dando la bienvenida a Bengoechea.

La ultima experiencia de Bengoechea había sido en Alianza Lima de Perú entre 2019 y 2020 dónde fue campeón y cesado al año siguiente. Además de dirigir a Peñarol, River Plate, Danubio, Cruz Azul, Universidad de Chile, también estuvo al frente de la selección de Perú.

Entre 2020 y 2023, Bengoechea se había desempeñado como Gerente Deportivo de Peñarol.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar