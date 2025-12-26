Pablo Bengoechea volverá a dirigir de manera profesional, luego de cinco años sin cumplir esa actividad. El uruguayo de 60 años, será el nuevo entrenador de Comerciantes, club que milita en la Segunda División de Perú, tras lo que fue su pasaje como gerente deportivo de Peñarol.
otra vez a la cancha
Pablo Bengoechea vuelve al ruedo y dirigirá en Perú
El entrenador uruguayo de 60 años volverá a ocupar el rol de entrenador luego de llegar a un acuerdo con el club Comerciantes de Segunda División de Perú.