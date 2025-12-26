TCP proyecta a Uruguay en el Atlántico Sur con una inversión histórica de US$ 500 millones

En un balance de gestión sobre el año 2025, Terminal Cuenca del Plata (TCP) reafirmó su rol estratégico como motor del comercio exterior uruguayo. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie Uruguay, analizó el desempeño de la terminal en un contexto global complejo y detalló los avances de la histórica obra de ampliación que posicionará al Puerto de Montevideo en la vanguardia tecnológica y operativa de la región.
Superación de desafíos y solidez operativa
El año 2025 representó una prueba de fuego para la logística local. Según Correa, la terminal debió demostrar una gran capacidad de adaptación ante un entorno cambiante. “El 2025 puso a prueba nuestra capacidad de gestión, planificación y respuesta, reafirmando la solidez del modelo de trabajo que hemos construido”, señaló el ejecutivo, destacando que el equipo logró recuperar rápidamente los niveles de desempeño habituales tras momentos de alta exigencia, explicó a Crónicas Económicas.
Para Correa, los aprendizajes del año fortalecieron la visión de la compañía: “Confirmó que TCP tiene la visión, la estructura y el marco adecuado para seguir desempeñando un rol central en la cadena logística del país”.
Una obra de escala continental
El núcleo de la estrategia de TCP es la inversión que supera los US$ 500 millones, la mayor en la historia del puerto. Este proyecto incluye un nuevo muelle de aguas profundas y la expansión de la playa de contenedores, lo que permitirá alcanzar una capacidad cercana a los tres millones de TEUs anuales.
“Se trata de una apuesta histórica para posicionar al puerto de Montevideo como un hub logístico de escala regional”, afirmó Correa. El ejecutivo hizo especial hincapié en que esta magnitud de inversión es posible gracias a un marco jurídico estable: “Ese entorno jurídico específico es el que permitió comprometer capital privado e internacional, atraer financiamiento multilateral y asegurar una hoja de ruta estable para una obra de esta magnitud”.
Una vez finalizada, la terminal contará con un frente de atraque de hasta 1.400 metros, permitiendo la operación simultánea de varios buques de gran porte, lo que permitirá a Uruguay “competir de igual a igual con los principales puertos del Atlántico Sur”.
Impacto en la economía y el empleo
Más allá de la infraestructura, Correa subrayó que la ampliación tendrá un efecto multiplicador en la economía uruguaya, generando empleo directo e indirecto y potenciando las exportaciones.
“Uruguay contará con un puerto preparado para recibir buques de última generación, operar a mayor escala y ofrecer mejores condiciones competitivas al comercio exterior uruguayo”, explicó. Asimismo, destacó que la previsibilidad contractual es un factor decisivo para captar nuevas corrientes de carga regional.
Compromiso público-privado
Hacia el futuro, TCP enfoca su estrategia en la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, alineada con estándares internacionales. Correa concluyó enfatizando la naturaleza mixta de la terminal como una fortaleza país:
“TCP es una empresa público-privada, y eso le da a esta inversión un significado especial: no solo representa el compromiso del operador privado, sino también una apuesta del país entero. Los uruguayos somos parte de este proyecto”.
Con la obra avanzando bajo un esquema renovado y sólido, Uruguay se encamina a consolidar su infraestructura estratégica para las próximas décadas, asegurando su integración en las cadenas globales de valor.