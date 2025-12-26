Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

lugar de accidentes

Intendencia de Montevideo llamó a licitación para corregir curva de la rambla de Punta Gorda

Las obras procuran la corrección de la inclinación de la curva de Rambla República de México, en el tramo entre las calles Araucana y 6 de Abril.

Habrá obras en la rambla.

 Diego Lafalche/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) llamó a licitación para las obras de corrección y rediseño de la curva de Rambla República de México, en el tramo entre las calles Araucana y 6 de Abril, lugar que levantado polémicas por los numerosos accidentes registrados.

Señala la comuna que en el marco de las acciones de fiscalización “para fortalecer la seguridad vial y el uso responsable del espacio público, el 24 de diciembre se publicaron los pliegos del llamado a licitación para la obra de corrección de la inclinación de la curva de Rambla República de México, en el tramo entre las calles Araucana y 6 de Abril. Además, se repavimentará la calzada”.

El plazo para presentar ofertas es hasta el lunes 26 de enero.

De acuerdo al llamado de la IM, el objetivo de ésta obra es mejorar las condiciones de circulación, en una zona donde se han registrado varios siniestros de tránsito en los últimos meses.

En este sentido recuerda que desde el 25 de noviembre comenzó a funcionar un equipo de fiscalización de velocidad entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, siendo la velocidad máxima permitida 60 km/h.

Se exhorta a la población a respetar dicho límite y la señalización de tránsito tanto en esa zona como en toda la ciudad.

Accidentes en la zona

Dicho lugar ha sido escenario de sonados accidentes: En setiembre, dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos. La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones.

Una semana antes, otro choque entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás. Resultaron heridas tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta.

