Intendencia de Montevideo llamó a licitación para corregir curva de la rambla de Punta Gorda

De acuerdo al llamado de la IM, el objetivo de ésta obra es mejorar las condiciones de circulación, en una zona donde se han registrado varios siniestros de tránsito en los últimos meses.

En este sentido recuerda que desde el 25 de noviembre comenzó a funcionar un equipo de fiscalización de velocidad entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, siendo la velocidad máxima permitida 60 km/h.

Se exhorta a la población a respetar dicho límite y la señalización de tránsito tanto en esa zona como en toda la ciudad.

Accidentes en la zona

Dicho lugar ha sido escenario de sonados accidentes: En setiembre, dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos. La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones.

Una semana antes, otro choque entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás. Resultaron heridas tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta.