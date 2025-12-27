Gobierno de Canelones presentó proyecto de Presupuesto ante la Junta Departamental

De la aprobación o no del presupuesto es que dependen las intendencias para funcionar. Todo lo que no conste en este presupuesto deberá esperar al próximo, cuando inicie el nuevo período de gestión. La administración tenía plazo hasta el próximo 31 del corriente para cumplir con el formalismo.

Según consta en el mensaje del intendente de Canelones, Francisco Legnani, que abre el documento, el proyecto presupuestal fue elaborado en torno a tres ejes bien definidos y expresa la voluntad política de profundizar el rumbo, atendiendo los desafíos que surgen en un territorio rico en su diversidad y aprovechando las oportunidades que ofrece el desarrollo:

Innovación y modernización de la gestión.

Planificación estratégica de largo plazo.

Transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos.

Equilibrio fiscal

La directora general de Recursos Financieros, Carolina López, explicó que el proyecto presentado se basa “en obtener un equilibrio fiscal y considerando eso, poder buscar de optimizar los recursos de la administración para cumplir con los objetivos propuestos y poder desarrollar las inversiones”.

En esta línea, agregó que desde el equipo gubernamental están “muy conformes con el presupuesto por los proyectos allí planteados y también porque nos va a permitir el uso de los recursos, cumplir con esos proyectos y además asegurar la cobertura de los compromisos de cumplimiento de pago de pasivos comerciales y financieras”

Por su parte, el presidente de la junta departamental, Daniel Pereira, subrayó que “a partir de hoy tenemos cuatro meses para tratar el presupuesto, cuatro meses yendo al TCR y también al Parlamento, así que estimamos que seguramente estemos en marzo, mediados de marzo estaríamos ya votándolo en lo que es el plenario”.