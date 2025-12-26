Las filosas preguntas de Jorge Díaz sobre las responsabilidades políticas detrás del fiasco de Cardama

"¿Se le permitió mejorar tres veces la oferta y a las otras empresa no? Si fue así, ¿por qué?", cuestionó Díaz sobre un presunto trato diferencial.

"¿Por qué se eligió una empresa sin ninguna experiencia en la construcción de estos buques y que había quedado muy atrás en el proceso anterior?", dijo el abogado en referencia al primer proceso declarado desierto en 2021 y un sospechado segundo proceso de compra directa.

"¿Se arrastró al expresidente Lacalle a hacer una conferencia de prensa en la que se anunciaron cosas que no se cumplieron?", se preguntó el jerarca sobre los plazos de entrega prometidos en el flamante anuncio de compra de las dos OPV.

Cuestionamientos a los exministros García y Castaingdebat

"¿Por qué se prorrogó sin expediente, resolución ni motivación en 11 meses el plazo para constituir garantías?", criticó Díaz en relación a las siete prórrogas otorgadas a Cardama sin contraprestación para el Estado uruguayo.

"¿Por qué se aceptó una garantía sin controlar solvencia, reputación y potestad de dar avales?", cuestionó el prosecretario.

"¿Quién se hace responsable de aceptar una garantía trucha entregada en mano? Pregunto por la posible acción de repetición, ya que por esa acción no hay inmunidad civil ni penal", apuntó el jerarca (un tiro por elevación al exministro Armando Castaingdebat y al ex director General de Secretaría del MDF, Fabián Martínez.

"¿Desprecian tanto a los integrantes de la Armada que los tratas de espías para defender una empresa extranjera?", dijo Díaz sobre las expresiones del senador Javier García en la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lazo.

"¿Por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada extranjera que ha incumplido?", señaló el abogado, particularmente sobre lo esgrimido por los dirigentes del Partido Nacional.